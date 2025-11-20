Trust lansează un rucsac realizat din 19 PET-uri reciclate

Creat pentru viața modernă în toată complexitatea ei, rucsacul Jersey Travel aduce mai multă simplitate fiecărei zile, fie că mergi spre birou, pleci într-o delegație sau ai de alergat prin oraș de dimineața până seara.

Cu un volum de 25 de litri, reușește să fie în același timp încăpător și compact, fiind destinate celor care călătoresc des sau fac naveta. Îmbină designul practic cu materiale sustenabile pentru persoanele mereu în mișcare. Materialul PU rezistent la apă cu certificare IPX4, fermoarele etanșe și capacul protector din partea superioară îți păstrează lucrurile în siguranță chiar și atunci când te prinde ploaia pe neașteptate, iar compartimentul căptușit pentru laptop, ușor de accesat, protejează dispozitive de până la 17 inch.

Sistemul de compartimentare al rucsacului Jersey face organizarea foarte ușoară: secțiunea principală se deschide complet, în interior se află patru buzunare cu fermoar, iar în partea superioară și pe laterale există compartimente pentru acces rapid la obiectele esențiale. Buzunarele laterale separate fixează sigur sticlele de apă, iar banda de prindere pentru troler îți permite să călătorești fără stres. Bretelele reglabile și căptușite, completate de o curea de piept, oferă confort chiar și atunci când rucsacul este plin, iar buzunarul dedicat pentru AirTag te ajută să nu ai niciodată grija că ai pierdut geanta.

Realizat dintr-un material obținut din 19 sticle PET reciclate, rucsacul Jersey Travel promovează o abordare mai responsabilă față de mediu, fără compromisuri în ceea ce privește funcționalitatea. Este un companion de zi cu zi care face viața un pic mai simplă, oriunde ai drum.