Trust lansează mouse-ul wireless Ferro Hyperscroll Multi-Device

Trust anunță disponibilitatea mouse-ului Ferro Hyperscroll Multi-Device Wireless, un periferic conceput pentru utilizare productivă pe mai multe dispozitive și pentru control precis în aplicații variate.

Modelul integrează o rotiță metalică de scroll cu funcție tilt, care permite navigare rapidă atât pe verticală, cât și pe orizontală. Senzorul optic asigură mișcări fluide și precise, iar sensibilitatea poate fi ajustată între 1000 și 3200 DPI, în funcție de preferințe.

Ferro poate fi conectat simultan la trei dispositive: unul prin receiver USB-A 2,4 GHz și două prin Bluetooth®, iar trecerea între ele se face printr-un buton dedicat, facilitând un flux de lucru continuu. Alimentarea se face cu baterii standard, iar autonomia declarată este de până la 19 luni, în funcție de scenariul de utilizare.

Pentru confort zilnic, mouse-ul este prevăzut cu butoane silențioase, plus două butoane laterale pentru navigare înainte/înapoi. Carcasa este realizată în proporție de 85% din plastic reciclat, ceea ce reduce impactul asupra mediului fără a compromite durabilitatea.

Trust Ferro Hyperscroll Multi-Device Wireless Mouse este disponibil la un preț recomandat de 29,99 €.