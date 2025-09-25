LOADING

Type to search

ENTERTAINMENT STIRI

Trust lansează mouse-ul wireless Ferro Hyperscroll Multi-Device

Ionut Razvan September 25, 2025
Share

Share the post "Trust lansează mouse-ul wireless Ferro Hyperscroll Multi-Device"

  • Facebook
  • X
  • Shares

Trust anunță disponibilitatea mouse-ului Ferro Hyperscroll Multi-Device Wireless, un periferic conceput pentru utilizare productivă pe mai multe dispozitive și pentru control precis în aplicații variate.

Modelul integrează o rotiță metalică de scroll cu funcție tilt, care permite navigare rapidă atât pe verticală, cât și pe orizontală. Senzorul optic asigură mișcări fluide și precise, iar sensibilitatea poate fi ajustată între 1000 și 3200 DPI, în funcție de preferințe.

Ferro poate fi conectat simultan la trei dispositive: unul prin receiver USB-A 2,4 GHz și două prin Bluetooth®, iar trecerea între ele se face printr-un buton dedicat, facilitând un flux de lucru continuu. Alimentarea se face cu baterii standard, iar autonomia declarată este de până la 19 luni, în funcție de scenariul de utilizare.

Pentru confort zilnic, mouse-ul este prevăzut cu butoane silențioase, plus două butoane laterale pentru navigare înainte/înapoi. Carcasa este realizată în proporție de 85% din plastic reciclat, ceea ce reduce impactul asupra mediului fără a compromite durabilitatea.

Trust Ferro Hyperscroll Multi-Device Wireless Mouse este disponibil la un preț recomandat de 29,99 €.

 

Share the post "Trust lansează mouse-ul wireless Ferro Hyperscroll Multi-Device"

  • Facebook
  • X
  • Shares
Tags:
Previous Article
Next Article

You Might also Like

Trust Redex+ este disponibil în România
Ionut Razvan October 4, 2024

Related Stories

Trust Redex+ este disponibil în România
DARMAX  ENTERPRISES  S.R.L
Drumul Taberei Nr 48
BI. GII 3 Et 2, Ap.14
Sector 6 București

Cookie Policy

Terms & conditions

© 2024 MOBILE NEWS