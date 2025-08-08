Transformarea digitală începe cu infrastructura potrivită. CompanyCloud de la Medialine: agilitate, securitate, inovație

O lungă perioadă de timp, companiile au tratat infrastructura IT ca pe un proiect intern, construit și operat cu resurse proprii. De la servere și spații fizice, la echipe tehnice, licențe, mentenanță și planuri de upgrade – totul presupunea investiții directe și o responsabilitate constantă în operare. În prezent, această abordare devine excepția, nu regula.

Modelul actual presupune externalizarea infrastructurii către parteneri care pot livra nu doar o platformă tehnică, ci și un ecosistem complet de operare, securitate, scalare și inovație. CompanyCloud, dezvoltat și operat de Medialine în Germania, disponibil la aceleași standarde de calitate și în România, reflectă perfect această schimbare de paradigmă: o platformă cloud suverană, modulară și complet gestionată – construită pentru realitatea actuală a afacerilor.

Tendințele globale confirmă această orientare: în 2024, peste 89% dintre companii foloseau deja strategii multi-cloud, conform Flexera 2024 State of the Cloud Report, iar 84% declarau că adoptarea cloudului suveran este o prioritate pentru următoarele 12 luni.

Creșterea accelerată a pieței cloud – estimată la 330 miliarde USD în 2024, după cum arată

CloudZero – Cloud Computing Statistics 2024 – este determinată nu doar de digitalizare, ci și

de integrarea tehnologiilor emergente precum AI. În acest context, soluțiile care oferă

control, conformitate și flexibilitate operațională – precum CompanyCloud – devin elemente

esențiale ale infrastructurii moderne.

Un serviciu complet, nu doar o platformă

„CompanyCloud nu înseamnă doar resurse tehnice – stocare, procesare, backup sau rețea. Înseamnă o infrastructură robustă, susținută de o echipă proprie, fără outsourcing, care îmbină experiența operațională cu cele mai noi standarde tehnologice”, spune Elena Radu, Director Operațional Medialine România.

Platforma este dezvoltată continuu pentru a susține aplicații critice, dar și tehnologii emergente: containere, Kubernetes, arhitecturi multi-tenant, infrastructuri hiperconvergente (HCI) și dezvoltare cloud-native. Iar pentru companiile care explorează soluții AI, CompanyCloud oferă un cadru suveran în care modelele pot fi antrenate pe date proprii – în deplină siguranță, fără a ieși din jurisdicția UE.

Infrastructură care rămâne disponibilă, actualizată și sigură

Soluția este găzduită exclusiv în centre de date din Germania și Austria, certificate ISO 27001 și EN50600, alimentate cu energie verde și protejate la nivel fizic și digital. În plus, suveranitatea datelor este garantată: datele nu părăsesc Uniunea Europeană, iar accesul este gestionat exclusiv de echipele Medialine.

În CompanyCloud sunt integrate, în mod implicit:

• criptare a datelor în tranzit și în repaus,

• backup automat și snapshot-uri,

• replicare, disaster recovery și alerte proactive,

• firewall gestionat și opțiuni de VPN securizat,

• arhitectură de securitate susținută de un Security Operations Center dedicat (SOC).

Modularitate tehnică, adaptare ușoară

„Fiecare companie are propriul traseu digital. CompanyCloud susține acest parcurs cu o arhitectură flexibilă și scalabilă. Platforma este complet modulară – permite integrarea treptată a componentelor, de la servere virtuale și spații de testare, la containere și aplicații containerizate distribuite. Este o soluție care oferă companiilor mai multă libertate, permițându-le să se concentreze strict pe domeniul lor de activitate și trecând în responsabilitatea echipei de specialiști Medialine întreaga gestionare a acestui serviciu, cu costuri înalt eficientizate și opțiuni de plată de tipul pay-as-you-go”, mai spune Elena Radu.

Soluția oferită de Medialine este compatibilă nativ cu VMware, oferă Kubernetes-as-a-Service și conectivitate directă la furnizori precum AWS, Microsoft Azure sau Open Telekom Cloud, prin platforma proprie Dataport. Indiferent dacă ai nevoie de o soluție Private, Hybrid sau Multi-Cloud, resursele pot fi alocate și gestionate centralizat – simplu, rapid și sigur.

Un model operațional flexibil, cu alocare inteligentă a resurselor

CompanyCloud este construit pentru eficiență. Resursele pot fi scalate în funcție de utilizare, infrastructura se adaptează ușor la cerințele afacerii, iar facturarea se face pe baza consumului efectiv. Modelele de tip „as-a-Service” – de la IaaS, la PaaS și SaaS – permit o utilizare flexibilă, cu o planificare optimă a capacităților tehnice, evitând suprasolicitarea sau blocajele.

Platforma poate fi operată în regim autonom, cu acces prin interfață self-service, sau complet gestionată de Medialine, în regim Managed IT, cu responsabilitate end-to-end: de la proiectare și migrare, la mentenanță și optimizare.

O infrastructură gândită pentru afaceri care vor să crească

CompanyCloud este alegerea logică pentru organizațiile care doresc să-și digitalizeze procesele, dar să păstreze controlul. Oferă scalabilitate, securitate și autonomie, fără constrângeri rigide sau riscuri operaționale. În locul unei infrastructuri interne costisitoare și greu de întreținut, companiile pot accesa o platformă completă – stabilă, actualizată și pregătită pentru viitor.

