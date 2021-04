TP Vision va prezenta noua gamă Philips TV & Sound 2021 în cadrul unui eveniment online – începând cu 31 august

TP Vision va continua seria de evenimente online, cu o nouă ediție care va începe pe 31 august, în cadrul căreia va dezvălui multe dintre noile produse Philips TV & Sound care vor fi lansate în toamna și iarna acestui an.

Lansările online Philips TV & Sound au fost foarte appreciate, prezentările celor mai recente produse lansate – în septembrie ’20 și ianuarie ’21 – având un real succes și atingând un public internațional numeros cu sesiuni de Q&A și prezentări ample.

După succesul celor două evenimente online, cel de-al treilea eveniment dedicat mass-media va adopta un nou format hibrid în cadrul căruia sesiunile Q&A au loc în locații din țările cheie.

Evenimentul online va începe pe 31 august cu o conferință de presă internațională găzduită de CEO-ul Philips TV & Sound Europe din cadrul TP Vision, Kostas Vouzas, și directorul de marketing Martijn Smelt.

Conferința va începe cu o trecere în revistă a produselor recent lansate și a celor mai importante realizări ale companiei. Vor fi prezentate detalii despre planurile de viitor ale Philips și vor fi prezentate noile produse, inclusiv cele mai noi televizoare OLED+ și noile produse audio Philips Fidelio.

TP Vision va găzdui apoi o serie de prezentări live pentru presă despre partea tehnică a noilor produse găzduite în țări cheie la orele stabilite.

Sesiunile extinse de Q&A vor include noutati despre dezvoltarea tehnologiei TV prezentate de Danny Tack, Picture Quality Specialist; Aspecte esențiale ale Philips și Philips Fidelio Premium Sound prezentate de Head of Philips Sound Strategy at TP Vision, Benoit Burette plus detalii despre cel mai nou sistem de sunet Bowers & Wilkins disponibil pe OLED+ prezentat de Andy Kerr, Director of Product Communication at Bowers & Wilkins.

Kostas Vouzas, CEO-ul Philips TV & Sound Europe & Americas la TP Vision, a declarat: „Echipa TP Vision a dovedit deja că putem crea evenimente de lansare digitale de impact în cadrul cărora putem comunica noile noastre produse către presă și partenerii noștri comerciali. Sunt foarte încrezător că putem continua această tendință atunci când vom prezenta următoarea noastră generație de produse TV & Sound Philips. Între timp noi vom continua să comunicăm online, astfel încât evenimentul nostru din toamna anului 2021 să fie mai mare, mai bun și mai interesant de urmărit.”