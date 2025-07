STIRI TECH & TRENDING TP-Link România lansează SolutionX, o nouă platformă dedicată partenerilor B2B Ionut Razvan Share







TP-Link România lansează SolutionX, o platformă completă dedicată tuturor partenerilor care comercializează soluțiile TP-Link pe plan local, de la reselleri generaliști și integratori, până la parteneri specializați în proiecte de networking profesional sau supraveghere video. Platforma SolutionX oferă un sprijin real în procesul de vânzare, dezvoltare de proiecte și formare continuă, fiind gândită ca un instrument de lucru, nu doar ca un simplu program de loializare pentru parteneri. „Ne dorim ca SolutionX să devină punctul central al colaborării noastre cu partenerii din România. Este mai mult decât un program de fidelizare, este o platformă strategică prin care dorim să construim o comunitate solidă de companii care împărtășesc aceleași valori: performanță, inovație și încredere. Relația cu partenerii este esențială pentru noi, investim constant în ea, fiindcă doar împreună putem construi performanță pe termen lung”, a declarat Simona Nijnic, Sales Director TP-Link România. Prin intermediul acestui program, companiile partenere au la dispoziție un cadru organizat și transparent de colaborare, cu beneficii directe și tangibile pentru activitatea lor comercială: înregistrare de proiecte și suport comercial – pentru partenerii activi în zona de soluții profesionale; transfer constant de know-how – prin training-uri online, certificări oficiale și materiale tehnice actualizate; acces la documentație specializată, studii de caz și suport pre-sales; puncte de fidelitate pentru echipamentele eligibile – convertibile în beneficii comerciale (vouchere online, echipamente TP-Link, materiale de marketing); sprijin în campanii de promovare și co-branding; interfață modernă pentru gestionarea relației comerciale cu TP-Link.

