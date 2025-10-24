TP-Link marchează o nouă etapă în evoluția conectivității: primul transfer de date prin Wi-Fi 8

TP-Link, lider global în furnizarea de echipamente și soluții de rețelistică, a anunțat că a efectuat cu succes primele teste ale hardware-ului Wi-Fi 8 utilizând un dispozitiv prototip. Această reușită reprezintă o etapă esențială în definirea următoarei generații de rețele Wi-Fi, una care este construită pentru fiabilitate excepțională, eficiență maximă, acoperire extinsă și performanță constantă în condiții reale de utilizare.

Wi-Fi 8, cu un pas mai aproape de fiabilitate fără compromisuri

Wi-Fi 8 deschide o nouă eră în evoluția standardelor wireless. Scopul principal al tehnologiei Wi-Fi 8 nu este să se obțină doar viteze maxime teoretice, noul standard se concentrează pe stabilitate, acoperire Wi-Fi mărită şi consistentă și roaming fără întreruperi, chiar și în rețele aglomerate cu numeroase dispozitive conectate simultan. Acesta permite gestionarea mai eficientă a dispozitivelor și alocarea inteligentă a semnalului, oferind latență redusă, transmisii mai clare și conexiuni stabile în întreaga locuință sau organizație.

Tehnologii cheie care definesc Wi-Fi 8

Acest standard integrează un set extins de inovații menite să crească fiabilitatea rețelei în orice mediu. Printre acestea se numără și:

DRU (Distributed Resource Units): îmbunătățește stabilitatea conexiunii pentru dispozitivele aflate mai departe de router sau cu putere de semnal redusă, oferind imagini mai clare pentru apeluri video și camere de supraveghere.

îmbunătățește stabilitatea conexiunii pentru dispozitivele aflate mai departe de router sau cu putere de semnal redusă, oferind imagini mai clare pentru apeluri video și camere de supraveghere. ELR (Enhanced Long Range): extinde raza de acoperire Wi-Fi printr-o structură de pachete mai robustă care este ideală pentru încăperi îndepărtate, garaje sau spații exterioare.

extinde raza de acoperire Wi-Fi printr-o structură de pachete mai robustă care este ideală pentru încăperi îndepărtate, garaje sau spații exterioare. UEQM (Unequal Modulation): optimizează performanța fiecărui flux Wi-Fi individual, menținând viteze constante chiar și atunci când semnalul variază.

optimizează performanța fiecărui flux Wi-Fi individual, menținând viteze constante chiar și atunci când semnalul variază. DSO (Dynamic Sub-band Operation): alocă dinamic canalele disponibile pentru a reduce aglomerarea și pentru a oferi timpi de răspuns mai buni.

alocă dinamic canalele disponibile pentru a reduce aglomerarea și pentru a oferi timpi de răspuns mai buni. NPCA (Non-Primary Channel Access): permite dispozitivelor să folosească canale alternative atunci când principalul canal este ocupat, evitând blocajele de trafic și menținând viteza.

permite dispozitivelor să folosească canale alternative atunci când principalul canal este ocupat, evitând blocajele de trafic și menținând viteza. Multi-AP Coordination: routerele și nodurile Mesh Wi-Fi 8 colaborează pentru a sincroniza semnalul, reducând interferențele și oferind o acoperire uniformă şi eficientă.

Față de generațiile anterioare, Wi-Fi 8 marchează o evoluție semnificativă în modul în care rețelele gestionează conexiunile multiple, interferențele și mobilitatea. Noul standard oferă Multi-AP Coordination, care permite punctelor de acces să colaboreze pentru o acoperire uniformă și performanță stabilă în întreaga clădire. Funcția Seamless Roaming asigură tranziții fără întreruperi atunci când te deplasezi dintr-o încăpere în alta, eliminând micro-deconectările, iar tehnologiile Enhanced Long Range (ELR) și Distributed Resource Units (DRU) extind aria de acoperire și îmbunătățesc semnalul pentru dispozitivele aflate la distanță. Prin aceste îmbunătățiri, Wi-Fi 8 oferă o stabilitate mai bună, latență redusă și o experiență fluidă de gaming, streaming și pentru zilele aglomerate de muncă, adaptându-se perfect cerințelor tot mai complexe.

Prin aceste teste, TP-Link reconfirmă rolul său în dezvoltarea tehnologiilor care modelează viitorul conectivității. Wi-Fi 8 este atât următorul pas în evoluția conexiunii wireless, cât și începutul unei noi ere a fiabilității, în care stabilitatea, semnalul și performanța constantă devin priorități. Pe măsură ce ecosistemul digital continuă să crească, TP-Link continuă să ofere soluții inteligente, sigure și pregătite pentru provocările de mâine.