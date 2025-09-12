TP-Link la IFA 2025: Inovații inteligente pentru o locuință sigură și conectată

TP-Link Systems Inc., furnizor global de soluții de rețelistică și de produse pentru case inteligente, a prezentat noi soluții inovatoare la cel mai mare târg internațional de electronice de consum, IFA 2025. În cadrul evenimentului TP-Link a expus cele mai recente produse și tehnologii care aduc mai mult confort și siguranță vieții moderne, inteligente și interconectate. De la soluții de ultimă generație Wi-Fi 7, la aspiratoare inteligente, soluții pentru acces și securitate în locuință și multe altele, fiecare produs TP-Link reflectă angajamentul companiei pentru excelență și inovație nelimitată.

Redefinirea conectivității cu soluțiile TP-Link Wi-Fi 7

TP-Link este pionier în dezvoltarea tehnologiilor Wi-Fi 7, oferind conexiuni mai rapide și mai stabile utilizatorilor din întreaga lume. La IFA 2025, compania prezintă o gamă completă de produse Wi-Fi 7, concepute pentru a răspunde unor nevoi variate.

Deco – rețea Mesh fără întreruperi pentru orice tip de locuință

Soluțiile Deco aduc performanța Wi-Fi 7 în toată casa, cu opțiuni flexibile de instalare, adaptate fiecărui utilizator. Bazate pe tehnologia TP-Link Mesh, toate modelele Deco funcționează împreună pentru a oferi acoperire completă și roaming fără întreruperi.

Performanță ultra-rapidă cu Wi-Fi 7

Modelul Archer BE900 livrează viteze fără precedent de până la 24,4 Gbps și este echipat cu două porturi de 10G, valorificând la maximum puterea standardului Wi-Fi 7.

Conectivitate simplă, oriunde te-ai afla

Fie că este vorba de o deplasare în interes de serviciu sau de o escapadă de weekend, TP-Link oferă soluția ideală. TL-WE3602BE este un router Wi-Fi 7 portabil, de buzunar, care asigură o conexiune sigură și stabilă, iar M8550 integrează tehnologie 5G avansată și o baterie de lungă durată pentru a rămâne conectat în călătoriile din întreaga lume.

Locuința inteligentă, mai simplă cu ecosistemul Tapo

În cadrul IFA 2025, TP-Link a lansat noi produse ce răspund nevoilor practice de zi cu zi și se integrează perfect în ecosistemul Tapo, oferind utilizatorilor mai multe opțiuni și flexibilitate pentru a-și construi spațiul de locuit inteligent ideal.

Curățenie inteligentă

Tapo RV70 Pro Ultra oferă o experiență de curățenie complet automatizată, fără grija întreținerii. Stația multifuncțională de autocirculație include un sistem inovator de generare și filtrare a apei, care permite o curățare sustenabilă, cu un consum minim de apă. Tehnologia extrage umiditatea din aer și purifică apa uzată pentru reutilizare, contribuind totodată la reglarea umidității din încăperi pentru un mediu de locuit mai confortabil. În plus, sistemul avansat cu ozon neutralizează mirosurile, menținând locuința proaspătă și curată zi de zi.

Cameră de securitate cu obiectiv dublu 4K

Tapo C675D KIT este echipată cu un sistem cu obiectiv dublu 4K, care combină un obiectiv fix cu unul cu funcție de panoramare și înclinare, pentru o supraveghere completă. Obiectivul fix ultra-wide surprinde zone extinse, în timp ce obiectivul tele cu panoramare/înclinare captează în detaliu zone mai îndepărtate. Acest design este ideal pentru spații mari în aer liber – curți, iazuri sau terenuri agricole – eliminând punctele moarte și oferind o acoperire vizuală totală, atât pentru ansamblu, cât și pentru detalii fine.

Yală Wi-Fi inteligentă cu amprentă digitală

Tapo DL210 KIT transformă orice ușă și yală existentă într-una inteligentă, fără a fi nevoie de înlocuire. Tastatura se poate monta oriunde în raza Bluetooth a încuietorii, pentru o securitate ușor de gestionat. Accesul se poate face prin amprentă digitală, cod PIN, conexiune Wi-Fi de la distanță, card NFC, Bluetooth sau prin integrarea cu servicii terțe.

Viitorul locuințelor conectate

TP-Link continuă să depășească limitele inovației și rămâne dedicată creării unor locuințe mai inteligente și mai conectate, care fac viața de zi cu zi mai ușoară pentru utilizatori.