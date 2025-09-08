TP‑Link prezintă range extenderul RE225BE

RE225BE . Compatibil cu Wi-Fi 7, acest dispozitiv extinde performanța rețelei exact acolo unde ai cea mai mare nevoie. Ai un router puternic, dar semnalul Wi-Fi încă nu ajunge în toate colțurile casei, pe terasă sau în curte? Într-o locuință modernă, unde ai tot mai multe dispozitive conectate, de la telefoane și laptopuri până la becuri inteligente, camere de supraveghere sau aspiratoare, o rețea Wi-Fi stabilă și rapidă este esențială. Așa că, dacă te lovești de zone fără semnal prin casă, fie că e vorba de o cameră mai îndepărtată, de etaj sau de ieșirea în curte, TP-Link vine cu o soluție simplă și eficientă: range extenderul. Compatibil cu Wi-Fi 7, acest dispozitiv extinde performanța rețelei exact acolo unde ai cea mai mare nevoie.

Conectivitate și viteză mare

Un range extinder ajută la extinderea semnalului către locurile în care nu ajunge în mod normal, iar RE225BE completează perfect ecosistemul casei tale și oferă conexiuni stabile și rapide unde ai nevoie mai mult. Cu viteze de până la 3.6 Gbps (2882 Mbps pe banda de 5 GHz și 688 Mbps pe 2.4 GHz), RE225BE asigură streaming fără întreruperi, apeluri video clare cu cei dragi și sesiuni de gaming fluide, chiar și în cele mai îndepărtate colțuri ale casei, departe de routerul principal.

În plus, tehnologia Multi-Link Operation (MLO) folosește ambele benzi în paralel pentru a reduce latența, a crește fiabilitatea conexiunii și a optimiza transferul de date. Iar pentru dispozitivele care necesită conexiuni prin cablu, dispozitivul are un port Gigabit Ethernet, ideal pentru smart TV-uri, PC-uri sau console.

Rețea unificată cu EasyMesh și Smart Roaming

Cu ajutorul tehnologiei EasyMesh și al funcției Smart Roaming, RE225BE se integrează perfect într-o rețea unificată și elimină complet nevoia de a comuta manual între diferite puncte de acces. Dispozitivele tale se conectează automat și rapid la semnalul cel mai puternic disponibil pentru a evita complet întreruperile, pierderile de viteză sau problemele de instabilitate. Astfel, te poți mișca prin casă sau pe etaje, iar conexiunea ta rămâne constantă și fluidă, indiferent unde te afli.

Control simplu și design discret

Gestionarea rețelei Wi-Fi devine simplă și adaptată nevoilor tale zilnice prin intermediul aplicației TP-Link Tether. Fie că ai un router, un sistem mesh sau un range extender TP-Link, poți controla întreg ecosistemul direct de pe telefon: de la verificarea conexiunii și prioritizarea dispozitivelor importante, până la ajustarea setărilor esențiale. Astfel, ai control complet asupra rețelei tale, oriunde te-ai afla. De asemenea, dispozitivul impresionează prin dimensiunile compacte, care îi permite să se integreze discret în orice încăpere din casă și oricărui decor interior, fără a ocupa spațiu.

Portofoliu TP-Link Wi-Fi 7

Archer BE900 este alegerea premium, care oferă acces la Wi-Fi 7 de ultimă generație. Archer BE800 este soluția tri-band ideală pentru case inteligente, cu viteze cumulate de până la 19 Gbps, perfect pentru streaming 8K, gaming online sau multitasking intens. Dacă ești în căutarea unui router compatibil cu range extenderul RE225BE, TP-Link îți pune la dispoziție o gamă variată de opțiuni Wi-Fi 7, potrivite pentru orice tip de utilizator. Pentru cei care își doresc tehnologie avansată și performanțe de top,este alegerea premium, care oferă acces la Wi-Fi 7 de ultimă generație.este soluția tri-band ideală pentru case inteligente, cu viteze cumulate de până la 19 Gbps, perfect pentru streaming 8K, gaming online sau multitasking intens.

Archer BE550 oferă viteză și stabilitate în utilizarea de zi cu zi, în timp ce Archer BE450 asigură conexiuni rapide de până la 7.2 Gbps. Pentru spații mai reduse sau pentru cei care vor un router compact, dar eficient, Archer BE230 și Archer BE220 sunt opțiuni excelente, ambele oferind conectivitate fiabilă pentru navigare și activități simultane pe mai multe dispozitive. Iar dacă ai nevoie de acoperire extinsă în toată locuința, TP-Link îți oferă și sistemele mesh DECO BE85 , BE22 , BE65 sau BE25 , care sunt concepute pentru a elimina zonele fără semnal și pentru a crea o rețea unificată, puternică și fără întreruperi. Dacă vrei performanță la un preț bun,oferă viteză și stabilitate în utilizarea de zi cu zi, în timp ceasigură conexiuni rapide de până la 7.2 Gbps. Pentru spații mai reduse sau pentru cei care vor un router compact, dar eficient,șisunt opțiuni excelente, ambele oferind conectivitate fiabilă pentru navigare și activități simultane pe mai multe dispozitive. Iar dacă ai nevoie de acoperire extinsă în toată locuința, TP-Link îți oferă și sistemele mesh DECOsau, care sunt concepute pentru a elimina zonele fără semnal și pentru a crea o rețea unificată, puternică și fără întreruperi.

Pentru a completa rețeaua ta Wi-Fi și a te bucura de acoperire completă în toată locuința, RE225BE este o opțiune bună. Instalarea ușoară, performanța ridicată și compatibilitatea cu un portofoliu complet de echipamente TP-Link transformă RE225BE într-un partener de încredere pentru confortul digital de zi cu zi.