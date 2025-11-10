TotalSoft a participat la integrarea tehnologică în procesul de fuziune dintre UniCredit Bank și Alpha Bank România

TotalSoft, unul dintre principalii furnizori de soluții software de business din Europa Centrală și de Est, a participat la procesul de fuziune dintre UniCredit Bank România și Alpha Bank România, unul dintre cele mai complexe proiecte din sectorul bancar local din ultimii ani.

Prin expertiza sa tehnologică, TotalSoft a finalizat cu succes integrarea soluțiilor Charisma ERP și Charisma HCM utilizate în cadrul celor două entități și a asigurat continuitatea operațiunilor din departamentele HR și financiar, integrarea completă a bazelor de date și alinierea proceselor interne în conformitate cu cerințele de reglementare și cu standardele internaționale de raportare financiară. Procesul de integrare tehnologică, care a durat aproximativ 6 luni, a presupus armonizarea sistemelor informatice existente în cele două bănci, astfel încât toți cei aproximativ 4.800 de angajați ai noului grup financiar UniCredit să nu resimtă blocaje în activitatea lor de zi cu zi, iar clienții să beneficieze neîntrerupt de serviciile financiare.

Proiectul de integrare a fost derulat în strânsă colaborare cu echipele UniCredit Bank și Alpha Bank România, reunind zeci de specialiști din domeniile tehnologie, resurse umane, financiar-contabil și conformitate. Împreună, aceștia au coordonat un proces complex de unificare a bazelor de date, sincronizare a aplicațiilor interne și aliniere a fluxurilor de raportare.

Efortul comun a vizat nu doar integrarea tehnologică, ci și optimizarea proceselor de lucru și consolidarea unui cadru unitar de raportare financiară, conform standardelor internaționale. Totodată, echipele au derulat migrări de date critice și analize detaliate ale fluxurilor operaționale, pentru a identifica sinergiile și a sprijini o tranziție eficientă între sistemele celor două bănci.

Procesul a fost completat de utilizarea unor aplicații de business complementare, dedicate managementului contractelor, achizițiilor, cheltuielilor interne, conformității (GDPR) – toate integrate nativ cu platforma Charisma ERP precum și de implementarea facturării electronice (eFactura) și a unor noi raportări financiare.

Colaborarea dintre TotalSoft și UniCredit Bank România are o istorie îndelungată, iar implicarea TotalSoft în proiectul de integrare consolidează această relație, confirmând poziția companiei ca partener tehnologic de referință pentru sectorul financiar-bancar.

„Ne onorează contribuția pe care soluțiile Charisma au avut-o la susținerea unui moment definitoriu pentru evoluția pieței bancare din România. Acest proiect reconfirmă faptul că tehnologia potrivită, implementată strategic și cu rigoare, nu este doar un instrument de eficientizare, ci un veritabil catalizator al transformării digitale, al inovației și al continuității operaționale. Implementarea și succesul acestui ecosistem digital sunt rezultatul unei colaborări exemplare între echipele UniCredit Bank și TotalSoft, cărora le adresăm recunoștința noastră pentru profesionalismul, dedicarea și expertiza demonstrate pe parcursul întregului proces.”, a declarat Monica Gheorghe, Leader Financial Services Division, TotalSoft.

Post-fuziune, UniCredit Bank are o rețea de aproximativ 300 de sucursale și 900 de bancomate în toată țara. Peste 4.800 de angajați lucrează în bancă, după fuziune.