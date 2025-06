FEATURED STIRI TotalSoft a finalizat proiecte de transformare digitală pentru Deutsche Leasing, în 20 de țări Ionut Razvan Share







TotalSoft, unul dintre principalii furnizori de soluții digitale de business din Europa Centrală și de Est, a finalizat cu succes două proiecte majore de transformare digitală pentru Deutsche Leasing Group: un upgrade complet al platformei Charisma ERP și lansarea unor capabilități avansate pentru operațiunile de asigurări. Implementate simultan în peste 20 de țări, aceste inițiative marchează un pas important în strategia digitală globală a Deutsche Leasing, stabilind un nou standard în materie de coerență și inovație la nivel de sistem internațional. În cadrul unui efort strâns coordonat care a vizat Europa, Asia, America de Nord și America Latină, TotalSoft a realizat actualizarea platformei Charisma ERP în paralel, în toate subsidiarele internaționale ale Deutsche Leasing. Implementarea simultană la nivel internațional reflectă parteneriatul solid dintre cele două companii și confirmă capacitatea TotalSoft de a livra proiecte complexe de transformare digitală, cu rapiditate și precizie. „Prin acest upgrade, nu doar că ne-am modernizat sistemele, dar am pus bazele unui proces accelerat de inovație, unei integrări mai profunde și unei scalabilități globale. Acest lucru ne permite să construim un business mai agil, mai rezilient și mai rapid, pentru a deservi mai bine clienții noștri din întreaga lume”, a declarat Thomas Wacker, Membru al Consiliului de Conducere, Deutsche Leasing Gruppe. Upgrade-ul Charisma a presupus modernizarea arhitecturii soluției, bazată pe un nou design de sistem pe trei niveluri. Aceste îmbunătățiri asigură performanțe superioare, scalabilitate crescută și o mentenanță mai eficientă. Proiectul a inclus, de asemenea, integrarea completă cu platforma de ofertare și aprobare (origination) a Deutsche Leasing și o conectivitate crescută cu sisteme externe. Infrastructura IT a fost consolidată suplimentar prin migrarea cu succes a centrelor de date în două țări. Proiectul de extindere a funcționalităților pentru operațiunile de asigurare a presupus o abordare unificată și extrem de configurabilă a modului în care acestea sunt gestionate. Prin armonizarea funcționalităților la nivel global și alinierea cu modelul standard de sistem (Global System Template – GST) al Deutsche Leasing, soluția elimină variațiile locale și reduce complexitatea operațională. Cu alte cuvinte, pentru un client din România este la fel de simplu să contracteze servicii de leasing ca și pentru un client din Germania, Canada sau China sau în oricare dintre cele peste 20 de țări unde grupul Deutsche Leasing este prezent. Printre beneficiile esențiale se numără automatizarea completă a proceselor de gestionare a asigurărilor, respectiv documentația de finanțare, configurarea flexibilă a categoriilor de asigurare și monitorizarea detaliată a activelor asigurate. Soluția este integrată complet cu partea de management al contractelor și analizele de profitabilitate, oferind un control dinamic asupra ciclului de viață al polițelor și o vizibilitate crescută asupra veniturilor și costurilor asociate, instrumente esențiale pentru previziune financiară, analiză de risc și evaluarea profitabilității. De asemenea, sistemul a fost extins către platforma de ofertare și aprobare (origination) a Deutsche Leasing, permițând dealerilor și partenerilor să includă opțiuni de asigurare direct în ofertele transmise clienților. Cu funcționalități de predefinire a limitelor de credit și generare automată de polițe, această integrare reduce sarcinile manuale și îmbunătățește experiența clientului. Sistemul permite o calculare mai precisă a costurilor, o analiză de risc mai eficientă și o transparență financiară extinsă la nivel de grup – elemente critice pentru conformitatea globală și managementul performanței. „Livrarea a două proiecte de anvergură internațională, exact la timp și conform planului, reprezintă o realizare remarcabilă. Acest succes reflectă nu doar excelența tehnică, ci și un nivel excepțional de management de proiect, angajament și colaborare între echipele noastre,” a declarat Peter Kox, Head of Application Management International, Deutsche Leasing Gruppe. „Această reușită reflectă angajamentul nostru de a sprijini organizațiile internaționale cu platforme specializate pe industrii. Capacitatea noastră de a îmbina expertiza profundă cu livrarea agilă ne transformă într-un partener de încredere pentru companiile care doresc să se modernizeze, să se extindă și să concureze la nivel global. Ne mândrim cu contribuția noastră la procesul de transformare al Deutsche Leasing și ne dorim să construim în continuare pe această fundație, în calitate de partener digital preferat,” a declarat Gorkem Tursucu, CEO TotalSoft. Prin această realizare, TotalSoft își consolidează poziția de partener preferat pentru transformarea digitală a companiilor care vizează o creștere accelerată, la scară internațională, cu rapiditate și focus clar pe performanță.

