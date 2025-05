STIRI TECH & TRENDING TOKEN a dezvoltat platforma de plată pentru aplicația mobilă Cosmopolis Ionut Razvan Share







TOKEN Payment Services (TOKEN), Token Financial Technologies (TOKEN), furnizor de soluții digitale de plată, parte a Grupului Koç, cel mai mare holding privat din Turcia, și companie fintech autorizată de Banca Națională a României ca instituție de plată, furnizează platforma de plată pentru aplicația mobilă dedicată rezidenților din Cosmopolis și își propune să adauge alte două comunități rezidențiale mari în portofoliul său din România, până la sfârșitul anului 2025. „Suntem încântați să deschidem cu succes piața rezidențială din România, într-una dintre cele mai bine dezvoltate comunități, și să furnizăm serviciile noastre personalizate de procesare a plăților online prin OderoPAY. Mai exact, serviciul de plată prin link, prin care platforma Cosmopolis trimite linkurile de plată proprietarilor, funcționează prin platforma noastră dedicată și este integrat cu Google Pay și Apple Pay”, declară Burak Yildiran, CEO, TOKEN Romania. Platforma companiei fintech acceptă atât canale de plată online, cât și la POS fizic. TOKEN asigură, în prezent, soluția de plată pentru facturile de întreținere ale rezidenților din Cosmopolis și își propune să extindă gama de servicii de plată disponibile. Cosmopolis, cel mai mare proiect rezidențial din România construit după 1989, a lansat aplicația MyCosmopolis, care procesează plata facturilor de întreținere prin intermediul platformei de plăți OderoPAY. Aplicația de ultimă generație, dezvoltată împreună cu Realtynno, își propune să transforme și să faciliteze interacțiunea dintre rezidenți, administrație și facilitățile comunității. Platforma digitală stabilește un nou standard de confort, eficiență și conectivitate pentru cei peste 15.000 de locuitori ai orașului Cosmopolis. „Ne concentrăm pe experiențe digitale inovatoare și facile pentru chiriașii noștri. Hub-ul nostru digital, MyCosmopolis, construit pe tehnologie modernă, este deja implementat. Suntem încântați că am integrat TOKEN ca partener digital de încredere pentru soluțiile noastre de plată online. Serviciile lor de procesare securizată a plăților, furnizate prin OderoPAY, sunt adaptate nevoilor noastre specifice, asigurând fiabilitate și eficiență. Cu experiența TOKEN, suntem încrezători că le putem asigura utilizatorilor noștri o experiență de plată fluidă, sigură și pregătită pentru viitor”, menționează Ozan Tuncer, CEO Cosmopolis. La începutul anului 2023, TOKEN și-a extins operațiunile în România, oferind comercianților soluții complete prin terminale POS marca Beko, precum și soluții de plată digitală, dezvoltate 100% în România. În 2024, TOKEN Payment Services (TOKEN) a devenit prima instituție de plată autorizată de Banca Națională a României (BNR) să accepte operațiuni și tranzacții de plată online și la POS-uri fizice, conform Legii PSD2. Prioritatea majoră a TOKEN pentru 2025 este de a aduce o soluție personalizată end-to-end pentru marile dezvoltări imobiliare, în special pentru companiile care au comunități mari.

