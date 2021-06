Telekom Romania continuă promisiunea de a oferi clienților oferte fără costuri ascunse, la prețuri care să-i mulțumească

Telekom Romania, grupul de companii cu cel mai mare ritm de creștere al abonaților de mobil*, continuă promisiunea de a le oferi românilor oferte fără costuri ascunse, la un raport calitate preț care să-i mulțumească.

Campania comercială lansată astăzi se adresează atât clienților rezidențiali interesați de servicii de telefonie mobilă, cât și celor care doresc internet instant la priză, alternative pentru a viziona conținut online pe televizorul obișnuit sau servicii de televiziune cu HBO și HBO GO incluse.

Astfel, cei care vor alege să se porteze în rețeau mobilă Telekom Romania se vor bucura de beneficiile pe care le aduce abonamentul Nelimitat M, bonus internet 4G nelimitat și minute plus SMS-uri naționale nelimitate, cu 50% reducere în primele 12 luni de contract, adică vor plăti doar 3,5 euro euro/lună, TVA inclus. La finalizarea celor 12 luni, prețul abonamentului va fi de 7 euro/lună, TVA inclus.

Cei pasionați de fotografie și tehnologie accesibilă pot acum alege, împreună cu abonamentul mobil Nelimitat M, noi mărci de telefoane intrate în portofoliul Telekom Romania, precum telefonul OPPO A53, la doar 6 euro/lună. De un preț avantajos, 5 euro/lună, se vor bucura și clienții care optează pentru telefoanele Redmi 9 sau Samsung Galaxy A02s. Prețul telefoanelor cuprinde TVA și se achită în rate lunare egale, pe o perioadă de 24 de luni.

În același timp, oferta comercială aduce o reducere de 50% pentru serviciul Smart WiFi în primele 3 luni, pentru care clienții vor plăti începând de la 17,5 lei/lună, TVA inclus. Serviciul Smart WiFi reprezintă alegerea a peste 8.000 de clienți noi** în fiecare lună, care se bucură de internet instant la priză, oriunde în casă, ușor de instalat, fără intervenția tehnicienilor sau găuri și cabluri inestetice prin locuință.

Lansat anul trecut, în iunie, în baza dorințelor românilor și ținând cont de faptul că în perioada pandemică aceștia petreceau, în medie, șapte ore pe zi în fața televizorului, potrivit măsurătorilor TV realizate de Kantar Media, serviciul Smart TV Stick este achiziționat de peste 10.000 de clienți noi*** în fiecare lună, care aleg să își transforme televizorul obișnuit într-unul smart. Pentru doar 7,5 lei în prima lună, oferta Smart TV Stick include acces la până la 74 de canale TV online relevante pentru români (știri, sport, muzică, filme), disponibile prin intermediul platformei Telekom TV și a dispozitivului Google Chromecast, care permite utilizatorilor să redea conținutul aplicațiilor de pe smartphone, direct pe ecranul televizorului. Totodată, dispozitivul Google Chromecast preia conținutul canalelor TV incluse în oferta Smart TV Stick sau pe cel din aplicațiile compatibile cu telefonul, precum HBO GO, Spotify sau YouTube, și îl redă pe televizor, cu un singur click, prin funcția “cast”. Pentru a-l utiliza, clienții au nevoie de un televizor cu conexiune tip HDMI, internet prin fibră optică și un cont Google activ, necesar configurării inițiale a dispozitivului, plus conturi active pe aplicațiile de streaming preferate (ex: HBO GO, Telekom TV, Spotify). De asemenea, dispozitivul redă pe ecranul televizorului și fotografiile, clipurile video sau melodiile preferate de pe telefonul mobil.

Cei care preferă serviciile clasice de televiziune vor beneficia de o reducere promoțională de 50% în primele 6 luni de contract și de HBO și HBO GO incluse 12 luni.

„Puterea și relevanța promisiunii Telekom sunt dovedite de numărul mare de clienți care optează pentru produsele și serviciile companiei. Numărul clienților noi care aleg în fiecare lună serviciul Smart WiFi sau serviciul Smart TV Stick, dar și faptul că avem cel mai mare ritm de creștere al abonaților de mobil încununează eforturile unei echipe care caută întotdeauna să inoveze, să cerceteze, pentru a aduce în această piață extrem de competitivă oferte cu beneficii reale, fără costuri ascunse, adaptate nevoilor actuale ale consumatorilor. Vom continua cu aceeași responsabilitate pentru clienții noștri, cărora vrem să le întrecem așteptările”, a declarat Andreas Elnser, Director Executiv Comercial, Segment Rezidențial, Telekom Romania.

Ofertele comerciale sunt disponibile în cazul contractelor încheiate pe o perioadă minimă de 24 de luni și sunt valabile până la data de 30.09.2021, cu posibilitate de prelungire. Mai multe informații sunt disponibile pe www.telekom.ro.

Telekom Romania vine cu oferte speciale și în întâmpinarea nevoilor antreprenorilor români, reafirmând garanția unor servicii nelimitate de comunicații.

În dorința de a-i sprijini cu cele mai bune soluții dedicate continuității afacerii, antreprenorii români care vor alege să se porteze în rețeaua Telekom până pe 30 septembrie 2021, optând pentru abonamentul Freedom 5, vor beneficia de internet 4G și minute naționale nelimitate, cu 50% reducere promoțională la prețul abonamentului în primele 12 luni.

Mai multe informații despre oferte comerciale dedicate antreprenorilor sunt disponibile pe www.telekom.ro/business/businessliber.

*Conform Studiului de măsurare a cotelor de piață ale furnizorilor de servicii mobile pentru persoane fizice, realizat de Institutul de Marketing Mia, pe un eșantion reprezentativ national, în ianuarie – februarie 2021 (6000 respondenți), respectiv iulie – august 2019 (3500 respondenți), Grupul Telekom are cel mai mare ritm de creștere al abonaților.

**Număr mediu lunar de noi abonați care au achiziționat serviciul Smart WiFi în perioada ianuarie – decembrie 2020.

***Număr mediu lunar de noi abonați care au achiziționat serviciul Smart TV Stick în perioada iunie 2020 – mai 2021.