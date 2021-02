Reducere de 50% în primele 12 luni de la portare la abonamentul mobil Nelimitat M cu internet 4G nelimitat, minute și SMS-uri naționale nelimitate;

Smartphone-uri în rate pe factura Telekom, fără credit la bancă, fără dobândă și fără avans;

Abonamentul Freedom 5, dedicat antreprenorilor, cu 50% reducere în primele 12 luni.

80% dintre românii care s-au portat în rețeaua Telekom Romania declară că sunt mai mulţumiţi acum decât înainte de raportul calitate-preț oferit de abonamentul lor mobil, arată rezultatele celui mai recent studiu realizat de companie, pe un eșantion de 1000 clienți noi, reprezentativ la nivel naţional. În plus, peste 70% dintre cei portați cu numărul mobil la Telekom spun că acum fac economii la factură, comparativ cu cât plăteau anterior pentru aceleași beneficii.

Printre beneficiile apreciate de noii clienți Telekom, care i-au determinat să încheie relația cu furnizorii anteriori și să se mute cu numărul mobil la Telekom, se regăsesc volumul nelimitat de date mobile, minute și SMS incluse în abonamente, raportul calitate-preț al abonamentelor Telekom, calitatea rețelei mobile Telekom (acoperire și semnal mobil) și calitatea interacțiunii cu angajații companiei.

Aprecierea clienților pentru serviciile Telekom este reliefată și de rezultatele de portare pentru anul 2020, anunțate de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Telecomunicații (ANCOM), potrivit cărora grupul de companii Telekom Romania a ocupat, pentru al treilea an conscutiv, locul al doilea în topul portabilitătii, cu peste 237,170 de numere de telefonie mobilă portate.

Pentru ca tot mai mulți români să se poată bucura de internet nelimitat, minute și SMS-uri naționale nelimitate și un raport calitate-preț care să-i mulțumească, Telekom Romania anunță ofertele comerciale dedicate sezonului iubirii. Astfel, cei care se vor porta în rețeaua companiei, începând de astăzi, 08 februarie 2021, vor putea achiziționa abonamentul mobil Nelimitat M cu 50% reducere în primele 12 luni, pentru care vor plăti doar 3 euro/lună, TVA inclus.

De asemenea, clienții pot opta și pentru achiziționarea unui telefon mobil în rate pe factura Telekom, fără credit la bancă, fără dobândă și fără avans. Aceștia pot alege, spre exemplu, dintre Samsung Galaxy A21s și Huawei P smart 2021, cu rate de numai 6 euro/lună, TVA inclus, disponibile împreună cu abonamentul Nelimitat M, la care beneficiază de reducerea de 50% în primele 12 luni.

„Rezultatele înregistrate anul trecut demonstrează că am reușit să gestionăm eficient provocările generate de pandemia de coronavirus, că am avut curaj și că am îmbrățișat schimbarea în beneficiul clienților noștri. Am evoluat treptat și ne-am simplificat portofoliul, pentru a răspunde cât mai bine cerințelor românilor în ceea ce privește serviciile de telecomunicații. Continuăm să ne respectăm angajamentul față de clienții noștri, cărora le propunem oferte cu beneficii reale, nelimitate, la un raport calitate – preț care să-i mulțumească. Abonamentul mobil Nelimitat M este un astfel de produs, care răspunde cerințelor clienților, oferind avantaje reale celor care aleg rețeaua Telekom și un preț care îi scapă de frustrările generate de costurile serviciilor de telecomunicații. Într-o lume în continuă schimbare, trebuie să facem alegeri înțelepte, care să ne facă fericiți”, a spus Andreas Elsner, Director Executiv Comercial, Segment Rezidențial, Telekom Romania.

Mai multe informații despre ofertele comerciale sunt disponibile pe www.telekom.ro.

În dorința de a-i sprijini în continuare cu cele mai bune soluții dedicate continuității afacerii, antreprenorii care vor alege să se porteze în rețeaua Telekom, optând pentru abonamentul Freedom 5, vor beneficia de internet 4G și minute naționale nelimitate, cu 50% reducere la costul abonamentului în primele 12 luni.

Mai multe informații despre oferte comerciale dedicate antreprenorilor sunt disponibile pe www.telekom.ro/business/businessliber.

Oferta de mobil cu 50% reducere în primele 12 luni este valabilă până la data de 7 martie 2021, cu posibilitatea de prelungire, pentru contractele încheiate pe o perioadă de 24 de luni. Prețul promoțional de 6 euro/lună al abonamentului Nelimitat M (redus la 3 euro/lună în primele 12 luni) este valabil până la data de 28 februarie 2021, pentru clienții rezidențiali care se portează în rețeaua mobilă a companiei și au un serviciu fix de la Telekom Romania.