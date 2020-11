Telekom continuă promisiunea „Telekonomie – Tai doar costurile, nu și beneficiile” și oferă clienților reduceri de 50% la abonamente, plus HBO și HBO GO incluse 12 luni

Sub conceptul „Telekonomia în toată România”, Telekom Romania lansează oferta comercială dedicată sărbătorilor de iarnă, prin care continuă promisiunea „Tai doar costurile, nu și beneficiile”. Telekom face încă un pas important în a le oferi românilor ceea ce își doresc, reduceri semnificative la produsele și serviciile de telecomunicații, tehnologie smart și divertisment pentru a petrece timp de calitate alături de cei dragi.

La baza campaniei stau rezultatele studiului Obiceiuri de Crăciun*, care reliefează faptul că 97% dintre români consideră important și foarte important să beneficieze de servicii accesibile, astfel încât să poată economisi la factura de telecomunicații. De altfel, aceștia spun că alocă anul acesta un buget mult redus pentru cadourile de Crăciun, 780 de lei, comparativ cu 1000 de lei, cât erau dispuși să cheltuiască anul trecut, iar printre darurile pe care se gândesc să le ofere se regăsesc în procent de 47% produsele tehnologice. Cu toate acestea, românii nu sunt dispuși să renunțe la calitate, pentru 98% fiind important și foarte important să beneficieze de un raport corect calitate-preț.

Noua ofertă le aduce românilor exact ceea ce își doresc, 50% reducere la principalele produse și servicii Telekom, plus divertisment gratuit, astfel:

Abonamentul mobil Nelimitat M, disponibil la portare, cu internet 4G nelimitat, minute naționale nelimitate, pentru care clienții vor beneficia de 50% reducere în primele 12 luni. Costul abonamentului redus este de 3 euro/lună TVA inclus. Pentru 97% dintre români beneficiile nelimitate (4G, minute și SMS-uri naționale) sunt importante și foarte importante.

Deoarece printre cele mai cumpărate, dar şi cele mai dorite cadouri de Crăciun sunt şi smartphone-urile, Telekom le oferă clienților posibilitatea de a le achizitiona în rate, fără dobândă și fără avans. Aceștia pot alege, spre exemplu, dintre Xiaomi Redmi 9 la 5 euro/lună, Samsung Galaxy A21s la 6 euro/lună, Huawei P Smart 2021 la 7 euro/lună sau Samsung Galaxy A31 la 8 euro/lună, toate disponibile împreună cu abonamentul Nelimitat M.



Produsele smart de la Telekom i-au cucerit pe români, 92% dintre respondenții la sondajul Obiceiuri de Crăciun au afirmat că își doresc în mare și foarte mare măsură servicii de internet pentru care să nu fie nevoie de noi găuri în pereți sau cabluri în plus prin casă. Pentru a răspunde acestei nevoi, Telekom oferă serviciul Smart WiFi , internetul instant la priză, cu o reducere de 50% pentru primele 3 luni (doar 14,5 lei/lună). Smart WiFi a fost votat de consumatori produsul anului 2020 în categoria Internet Wireless ** .

, internetul instant la priză, (doar 14,5 lei/lună). Smart WiFi a fost votat de consumatori produsul anului 2020 în categoria Internet Wireless . Un cadou smart, accesibil, util și care se potrivește tuturor membrilor familiei este și Smart TV Stick, mai ales că aproximativ 88% dintre români și-au exprimat dorința de a-și face televizorul smart pentru a putea viziona YouTube și canale online pe televizor. Astfel, doar la Telekom pot achiziona abonamentul Smart TV Stick cu 50% reducere timp de 3 luni, pentru o periodă contractuală de 24 de luni la prețuri începând de la 7,5 lei/lună. Smart TV Stick este abonamentul de televiziune simplu și rapid de instalat, fără găuri și cabluri suplimentare prin casă, cu Google Chromecast oferit cu chirie și reducere de 100% pe 24 luni, plus acces la până la 72 de canale TV online.

72% dintre români apreciază Crăciunul ca fiind oportunitatea de a lăsa deoparte grijile generate de pandemie, de a se deconecta și de a se bucura de timpul petrecut alături de cei dragi. Pentru a le oferi clienților un motiv în plus de bucurie și relaxare, serviciile clasice de televiziune de la Telekom vin cu oferta specială cu 50% reducere pentru o perioadă de 6 luni, plus HBO și HBO GO incluse 12 luni.

„Noua ofertă lansată astăzi, cu 50% reducere la principalele produse și servicii din portofoliul Telekom, subliniază încă o dată angajamentul faţă de promisiunea Telekonomie – Tai doar costurile, nu și beneficiile. Avem încredere în produsele noastre, iar sondajele de opinie pe care le realizăm constant ne demonstrează că avem cele mai bune oferte din piață și că le oferim românilor ceea ce îşi doresc – calitate, oferte simple, produse smart şi beneficii reale. Suntem încrezători că oferta dedicată sărbătorilor de iarnă va reprezenta cadoul perfect, în acord cu dorințele românilor”, a declarat Andreas Elsner, Director Executiv Comercial, Segment Rezidenţial, Telekom Romania.

Oferta dedicată sărbătorilor de iarnă este valabilă în perioada 23 noiembrie 2020 – 31 ianuarie 2021. Mai multe detalii despre oferta propusă clienților rezidențiali sunt disponibile pe website-ul www.telekom.ro.

Telekom vine cu promisiunea „Telekonomia în toată România” și în întâmpinarea nevoilor antreprenorilor români, cărora le reafirmă propunerea: Tai doar costurile, nu și beneficiile.

În dorința de a-i sprijini cu cele mai bune soluții dedicate continuității afacerii, antreprenorii care vor alege să se porteze în rețeaua Telekom până pe 31 ianuarie 2020, optând pentru abonamentul Freedom 5, vor beneficia de internet 4G și minute naționale nelimitate, cu 50% reducere la costul abonamentului în primele 12 luni. Dacă doresc și telefoane în rate împreună cu abonamentul Freedom 5, antreprenorii pot opta pentru telefonul Samsung Galaxy A21s, la 9 euro/lună preț total abonament plus telefon în primul an sau Samsung Galaxy A31 și Xiaomi Redmi Note 9 PRO, fiecare la 11 euro/lună în total pentru abonament plus telefon în primul an (prețuri fără TVA).

Mai multe detalii despre ofertele prin care Telekom sprijină antreprenorii pentru continuitatea afacerii sunt disponibile la numărul 1921 sau la www.telekom.ro/business/businessliber/.

*Obiceiuri de Crăciun, studiu online reprezentativ național realizat de ISRA Center pentru Telekom Romania, în luna noiembrie 2020, pe 1004 utilizatori ai serviciilor de telecomunicații, marjă de eroare 3%, interval de încredere 95%.

** Produsul Anului este un concept internaţional care premiază produsele inovative, activând în prezent în 47 de ţări. În România, marca “Votat Produsul Anului®” este înregistrată la OSIM din 2008, se află la a unsprezecea ediţie şi este reprezentată de către agenţia de comunicare Media Concept Store, care coordonează şi gestionează activităţile întregului proiect.