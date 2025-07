MOBILE NETWORKS STIRI TECH & TRENDING Tehnologia 5G – un impuls pentru conectivitate și inovare Ionut Razvan Share







Tehnologia 5G, esențială în economia digitalizată contemporană, depășește rolul de simplă platformă de comunicații, având un impact semnificativ asupra inovației în multiple sectoare. Potrivit raportului EY Reimagining Industry Futures, 33% dintre companiile la nivel global investesc în tehnologia 5G, iar peste 40% intenționează să facă astfel de investiții în următorii trei ani. America este principalul contributor al acestui trend, cu 36% dintre companii implicate activ în investiții legate de 5G. Europa și Asia nu rămân mult în urmă, ambele înregistrând o creștere semnificativă între 2024-2025. În Europa, 32% dintre respondenții studiului global declară că sunt în proces de implementare a tehnologiei 5G, evidențiind angajamentul regiunii de a reduce decalajul față de SUA. Este de remarcat faptul că această valoare reprezintă o creștere, de la 26% în 2024, ceea ce arată determinarea companiilor din Europa de a-și îmbunătăți conectivitatea și de a-și consolida competitivitatea față de concurența americană. Raportul 5G Observatory 2024 arată că toate statele membre ale Uniunii Europene au lansat servicii comerciale 5G, iar tendința actuală se îndreaptă către implementarea rețelelor 5G de tip standalone (SA), care permit activarea unor capacități avansate. De altfel, 89% din populația UE beneficiază în prezent de acoperirea oferită de cel puțin o rețea 5G, ceea ce le oferă și companiilor din țările UE oportunități semnificative de dezvoltare și inovare. Pentru România, drumul către o tehnologie 5G matură este bine conturat, însă parcursul este departe de a fi încheiat. Conform raportului EY Investițiile în Tehnologii Emergente în România, 42,6% dintre respondenți nu au implementat încă tehnologia 5G, ceea ce indică o rezistență semnificativă la adoptarea acesteia. Această situație subliniază, totodată, un potențial considerabil de creștere viitoare și oportunități semnificative pentru furnizorii de soluții 5G. Cu 27% dintre companii care au implementat deja tehnologia 5G, rata de adoptare rămâne redusă. Totuși, se estimează că acest procent va crește, având în vedere că 18% dintre respondenți afirmă că organizațiile lor sunt în prezent în proces de adoptare. Deși nivelul de implementare este relativ scăzut, percepția asupra tehnologiei 5G este puternic pozitivă, cu peste 80% dintre respondenții din întreprinderi mici și mijlocii considerând că o conectivitate mai rapidă reprezintă un motiv major pentru a investi în această tehnologie. Chiar dacă percepția asupra tehnologiei 5G este favorabilă, există mai multe motive sistemice care contribuie la faptul că nivelul de implementare este sub o treime. Peste jumătate (52%) dintre respondenți menționează lipsa fondurilor ca un obstacol în calea investițiilor în tehnologii emergente, iar 72% consideră că guvernul nu oferă suficient sprijin pentru adoptarea acestor tehnologii. Un alt factor este că rețeaua 4G oferă deja performanțele necesare pentru instrumentele utilizate de companii. Majoritatea aplicațiilor bazate pe date, din domenii precum Internetul Lucrurilor (IoT), automatizarea proceselor industriale, colaborarea în timp real, învățământul la distanță sau interacțiunile cu clienții, funcționează eficient și cu ajutorul tehnologiei 4G. În România, deși infrastructura 5G este în curs de extindere, utilizarea sa rămâne limitată în afara marilor orașe și a segmentului de consumatori individuali. În mediul industrial, tehnologia nu este încă percepută ca o necesitate, ci mai degrabă ca o opțiune viitoare, ceea ce reduce presiunea asupra operatorilor și autorităților de a accelera implementarea. Una dintre cauzele principale este lipsa unor cazuri de utilizare concrete care să demonstreze beneficiile 5G pentru companii. În lipsa unor exemple locale de succes, IMM-urile – care formează coloana vertebrală a economiei românești – nu sunt motivate să investească în tehnologii noi. În plus, multe dintre aceste firme nu dispun de competențele digitale necesare pentru a înțelege și integra soluții bazate pe 5G, iar costurile percepute pentru tranziție sunt considerate prea mari în raport cu beneficiile imediate. În consecință, furnizorii de servicii de comunicații nu se grăbesc să investească masiv în extinderea rețelelor 5G, preferând în schimb să acorde prioritate sprijinului continuu pentru infrastructura 4G, care aduce deja îmbunătățiri tehnologice semnificative față de rețelele 3G. Pentru a depăși aceste obstacole, România ar trebui să adopte un set de măsuri strategice. În primul rând, este esențială crearea de hub-uri 5G în parcurile industriale, unde companiile să poată testa gratuit sau subvenționat aplicații precum automatizarea proceselor, monitorizarea în timp real sau mentenanța predictivă. Aceste hub-uri ar putea fi dezvoltate în parteneriat cu universități tehnice și institute de cercetare, stimulând astfel și inovarea locală. Un alt pilon important este educația digitală. Campanii de informare și traininguri dedicate IMM-urilor, autorităților locale și profesioniștilor din domenii cheie ar putea crește nivelul de înțelegere și încredere în tehnologie. În plus, promovarea unor exemple de succes locale – chiar și la scară mică – ar putea avea un efect de multiplicare, încurajând alte organizații să urmeze același drum. În concluzie, pentru ca România să valorifice pe deplin potențialul 5G, este nevoie de o abordare integrată care să combine investițiile în infrastructură cu stimularea cererii și dezvoltarea competențelor digitale. Doar astfel tehnologia va deveni un catalizator real pentru transformarea digitală a economiei românești. Autor: Marian Gheorghe, Director Markets & Business Development, EY România

