TechTalks ONLINE sau eventul cool unde sa dai join primavara aceasta

Ne inconjoara si o putem gasi sub orice forma, chiar si in buzunare sau la incheietura. Suntem fascinati de tehnologie si vrem sa invatam din ce in ce mai multe despre ea cercetand, evoluand si testand in permanenta tot ce e nou.

Astfel a luat nastere evenimentul TechTalks ONLINE, unde curiozitatea si pasiunea pentru acest subiect sunt mereu la apogeu. Fiind structurat in conferinte si TechWebinarii, ai ocazia sa afli despre cele mai noi proiecte, demo-uri, insights si tips&tricks.

TechWebinarii care abordeaza tematici precum ,,A day in life of Veeam Support Engineer”, ,, NEXT GENERATION Access & Identity Management”, ,, LEVERAGING SMART AUTOMATION TO CHANGE THE BANKING INDUSTRY”, ,,Developing and Deploying Microservices with PCF”, ,, Blazor in .NET”, dar si cele 3 Conferinte Online Smart Everything, Java si AI & Machine Learning vor fi sustinute de companii de TOP reprezentative din domeniu.

Prin urmare, te invitam in perioada 2-9 aprilie sa ni te alaturi si la aceasta editie TechTalks ONLINE!

Nu esti sigur inca? Mai jos gasesti cateva motive pentru care sa te inscrii:

Participarea este gratuita pentru ca asa ar trebui sa fie toate lucrurile faine.

pentru ca asa ar trebui sa fie toate lucrurile faine. Poti participa bucurandu-te de sesiuni din confortul patului/canapelei/fotoliului tau, oriunde te simți mai confortabil.

Poti interactiona cu reprezentatii din partea companiilor care sustin TechWebinarul/Conferinta prin intermediul chat-ului, doar speakerii folosind microfonul și camera video.

Poti adresa intrebari despre ce te intereseaza in cadrul sesiunii de Q&A.

Care sunt pasii pentru a participa la sesiuni? Simplu si rapid in doar 4 pasi!

Inscrie-te la TechWebinar/Conferinta -> https://bit.ly/311gduR Asteapta sa primesti mesajul de confirmare din partea noastra; Primesti link-ul de inregistrare in solutia de webinar inainte cu o zi de inceperea lui; In ziua evenimentului te loghezi la ora stabilita, utilizand link-ul de access primit pe mail.

Primavara aceasta ne “vedem” online!

Esti pregatit sa schimbam lumea prin tehnologie?