Technics SL-1500CS Direct Drive Turntable – un pick-up dotat cu tehnologia revoluționară ΔΣ (Delta Sigma)

Renumitul brand audio Technics a lansat noua versiune îmbunătățită din punct de vedere tehnic a celebrului său pick-up SL-1500C – SL-1500CS.

După cum explică Frank Balzuweit, Senior Product Manager – Technics Europe, noul pick-up SL-1500CS reprezintă o evoluție logică în gama de pick-up-uri Technics. „De la lansarea modelului SL-1200GR2/1210GR2, primul pick-up Technics cu sistemul extrem de inovator ΔΣ-Drive, care a fost lansat în 2023, am integrat succesiv această tehnologie în pick-up-urile care au urmat. În 2024, Technics a lansat modelul SL-1300G, premiat de mai multe ori, în care această nouă tehnologie a fost combinată cu un motor cu antrenare directă de calitate superioară, cu rotor dublu și stator simplu. Iar luna aceasta, lansăm modelul SL-1200GME, care încorporează și tehnologia ΔΣ-Drive, încununând platforma SL-1200 G cu un pick-up în ediție limitată, care va deveni probabil una dintre cele mai dorite piese de colecție pe care Technics le-a produs vreodată.”

Sectorul portofoliului de pick-up-uri care până acum nu dispunea de tehnologia ΔΣ-Drive era cel din gama inferioară. Această breșă va fi acoperită de modelul SL-1500CS.

Dl. Balzuweit explică în continuare: „Tehnologia ΔΣ-Drive, care utilizează tehnici sofisticate de procesare a semnalului folosite în amplificatoarele noastre Technics complet digitale, are ca scop eliminarea vibrațiilor motorului până la limitele măsurabile. Prin urmare, platformele de pick-up mai ușoare, care utilizează construcții mai ușoare ale platanului, beneficiază în mare măsură de eliminarea vibrațiilor oferită de ΔΣ-Drive. Prin aceasta, noul SL-1500CS atinge niveluri de performanță sonoră cu mult peste standardele percepute ale clasei sale.”

„Tehnologia ΔΣ-Drive este una dintre cele mai inovatoare realizări tehnologice proprii de la reintroducerea Technics pe piață. Precizia de rotație a pick-up-urilor noastre cu acționare directă, care îmbunătățește considerabil reproducerea fidelă a sunetului vinilului pentru audiofili, este ceva foarte special și imediat vizibil”, a mai adăugat Frank Balzuweit. „Prin adăugarea acestei tehnologii unice la platforma SL-1500, gama noastră de pick-up-uri va fi îmbogățită cu un nou model cu adevărat audiofil, care se va situa la nivelul de bază al gamei noastre. Suntem încrezători că SL-1500CS va marca un nou standard „cel mai bun din clasa sa”, concluzionează acesta.

Construcția și controlul motorului

Motorul cu antrenare directă fără miez de fier, cu un singur rotor/stator, are în mod natural un nivel foarte scăzut de vibrații, deoarece toate efectele de tip „cogging” sunt eliminate prin design. ΔΣ-Drive adaugă un alt nivel de precizie de rotație prin optimizarea semnalului sinusoidal de acționare a motorului cu o netezime maximă, astfel încât componentele de vibrație ale motorului sunt reduse la un minim absolut.

Împreună cu controlul digital sofisticat al motorului, aplicând un model de înfășurare FG pentru sistemul FG de detecție a circumferinței complete pentru detectarea și controlul de înaltă precizie al vitezei, precizia de rotație este pur și simplu superbă, rezultând o imagine sonoră fascinantă, de o claritate și stabilitate fenomenale la acest nivel de preț.

Proiectare mecanică

Proiectarea mecanică generală a fost preluată în mare parte de la modelul SL-1500C.

Șasiul din aluminiu turnat sub presiune este integrat rigid cu un material special compus din ABS* amestecat cu fibră de sticlă pentru a obține o construcție cu două straturi. Combinația dintre acest material de înaltă rigiditate și șasiul metalic ridică rigiditatea și performanța de amortizare a vibrațiilor la niveluri superioare, realizând o carcasă robustă pentru o reproducere superbă a sunetului.

Izolatorul este compus dintr-un resort și cauciuc pentru a oferi caracteristici de frecvență optime. Acest lucru nu numai că asigură o calitate înaltă a sunetului și rezistență la feedback mecanic, dar și elimină eficient vibrațiile externe în condiții de nivel sonor ridicat.

Brațul, responsabil pentru citirea precisă a semnalului prin urmărirea canelurii de pe discul fonografic, este un braț universal în formă de S cu echilibru static, o altă moștenire Technics. Tubul brațului este fabricat din aluminiu ușor și foarte rigid. Secțiunea de rulment a brațului cu suspensie cardanică este formată dintr-o carcasă prelucrată și un rulment de înaltă precizie, pentru a oferi o sensibilitate inițială ridicată. În ansamblu, brațul urmărește cu precizie canelura de pe disc și citește semnalul.

Caracteristici și funcționalitate

La fel ca modelul SL-1500C, SL-1500CS vine cu un pachet complet de funcții pentru a îmbunătăți experiența sonoră a utilizatorului.

Cu un preamplificator phono încorporat compatibil cu dozele MM, SL-1500CS poate fi conectat la un dispozitiv care nu are etaj de intrare phono. De asemenea, este prevăzut cu o ieșire de linie clasică, ceea ce permite conexiuni flexibile la orice echipament de amplificare audio.

În plus, SL-1500CS este echipat cu o doză MM: headshell-ul furnizat are montată o doză Ortofon 2M RED, pentru satisfacție imediată plug and play.

Și, în cele din urmă, SL-1500CS vine cu un sistem automat de ridicare a brațului. Când brațul ajunge la capătul discului, sistemul automat ridică brațul. Acest lucru previne uzura inutilă a discurilor de vinil și a acului.

Finisaj nou, elegant

Pentru a sublinia calitățile audiofile superioare ale modelului SL-1500CS, acesta este disponibil într-un finisaj unic, de culoare gri metalizat. Cu un design elegant și minimalist, modelul SL-1500CS are o carismă tehnică cool, care se potrivește perfect atât cu componentele audio negre, cât și cu cele argintii.

Ambalajul – Amprentă ecologică redusă

Pentru a reduce impactul asupra mediului al ambalajelor noastre, asigurând în același timp protecția completă a produselor Technics pe parcursul transportului către consumatori, noul ambalaj pentru SL-1500CS nu conține polistiren expandat (EPS). În schimb, este fabricat din carton cu formă inteligentă, menținând protecția sigură a produsului, incluzând și o cutie de carton pentru accesorii, care permite scoaterea și depozitarea ușoară.

Noul pick-up SL-1500CS va fi disponibil începând cu luna martie 2026 prin intermediul distribuitorilor autorizați Technics.