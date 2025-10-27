Technics prezintă o versiune limitată a modelului SL-1200/1210G, stabilind astfel un punct de referință istoric în ceea ce privește calitatea pentru renumita serie de pickup-uri SL-1200.

”Fără îndoială, seria de pickup-uri SL-1200 este una dintre cele mai legendare serii de pickup-uri din lume, dacă nu chiar cea mai legendară. Lansată pentru prima dată în 1972 și evoluând de-a lungul deceniilor, seria SL-1200 a inspirat milioane de pasionați de vinil, atât pentru uz profesional, cât și pentru uz casnic, să se contopească cu muzica redată pe vinil ca niciun alt tip pickup din lume”, spune Frank Balzuweit, Senior Product Manager la Technics Europe.

„Revenită în 2016 sub forma modelului SL-1200GAE – limitat la 1.200 de bucăți în întreaga lume și revoluționând tehnologia de acționare a pickup-urilor prin utilizarea pentru prima dată a unui motor fără miez de fier în combinație cu tehnologia de control digital al motorului – SL-1200GAE nu numai că s-a vândut imediat după lansare, dar a stabilit și noi standarde de performanța pentru audiofili. De atunci, am creat o nouă gamă de pickup-uri care, în ultimii 10 ani, a demonstrat că tehnologia de antrenare directă fără miez este standardul de facto pentru performanțe de redare a vinilurilor la nivel maxim”, adaugă Balzuweit.

„Ca o companie care împinge constant evoluția tehnică la limită, următoarea noastră realizare evolutivă a fost tehnologia de control al motorului ΔΣ-Drive (Delta Sigma Drive), care utilizează tehnici de procesare digitală folosite în amplificatoarele noastre complet digitale, foarte apreciate, pentru a reduce vibrațiile motorului până la limitele măsurabile. În gama noastră de pickup-uri, atât SL-1200GR2, cât și SL-1300G beneficiază de această tehnologie superbă de acționare, cu o fluiditate de rotație de neegalat. Cu toate acestea, până în prezent, modelele SL-1200/1210 „G” nu au beneficiat de această tehnologie superioară de control al motorului. Versiunea finală a îndrăgitei serii SL-1200G/1210G a fost transformată într-o ediție Master, care încorporează un deceniu de expertiză Technics. Această versiune limitată reprezintă apogeul seriei SL-1200, având un design special auriu și fiind disponibilă la nivel mondial astfel: în argintiu: 1.200 de unități / în negru: 1.210 unități – fiecare dintre ele fiind remarcabilă în moștenirea SL-1200. Cea mai mare dorință a noastră din punct de vedere ingineresc a fost să încoronăm modelul „G” într-o ediție limitată, cu cele mai recente realizări tehnologice ale noastre, precum ΔΣ-Drive și sursa de alimentare în comutație cu zgomot redus, pentru a construi pur și simplu cel mai bun pick-up SL-1200 din toate timpurile, creând în același timp un obiect de colecție care este, de asemenea, o frumoasă piesă de artă din punct de vedere vizual, în ceea ce privește designul sofisticat al produsului”, concluzionează Frank Balzuweit.

Tehnologie de antrenare de ultimă generație

Tehnologia de control al motorului ΔΣ-Drive este capabilă să furnizeze semnalul sinusoidal perfect pentru motorul cu antrenare directă fără miez de fier. Prin utilizarea generării de semnal PWM cu modulație ΔΣ (Delta Sigma), așa cum se folosește în amplificatoarele complet digitale Technics, vibrațiile motorului sunt reduse la minimum, rezultând o precizie de rotație extrem de lină.

Această tehnologie revoluționară a fost utilizată pentru prima dată în pickup-ul SL-1200GR2 de la Technics și a fost introdusă ulterior în SL-1300G, unde a fost combinată cu un sistem sofisticat de control al tensiunii de alimentare în comutație silențioasă.

La fel ca în cazul modelului SL-1300G, în modelul SL-1200/1210G Master Edition, Technics utilizează superbul motor fără miez de fier cu rotor dublu/stator simplu, eliminând efectul de cogging nedorit și oferind un cuplu de antrenare ridicat pentru o putere de rotație superioară. Pentru SL-1200/1210G Master Edition, acest tip de motor a fost complet reproiectat cu o placă stator întărită cu șuruburi nemagnetice, reducând și mai mult vibrațiile minore pentru a uniformiza eficient procesul sensibil de urmărire.

Nu în ultimul rând, un codificator hibrid pentru detectarea vitezei de rotație, care utilizează un senzor Hall pentru detectarea poziției rotorului, menține meticulos viteza de rotație chiar și în cazul influențelor externe, cum ar fi discurile de vinil deformate, pentru a asigura un ton stabil chiar și în cazul celor mai critice instrumente naturale, cum ar fi pianul sau vioara.

Construcție mecanică superbă

În SL-1200/1210G Master Edition, toate tehnicile electronice de acționare a motorului sunt combinate cu ingineria mecanică de top a produsului, ceea ce face modelul „G” valoros și dezirabil.

Șasiul inferior cu 4 straturi, fabricat din aluminiu turnat sub presiune și BMC (Bulk Moulding Compound), la care se adaugă o placă superioară din aluminiu periat cu o grosime de 10 mm și un strat gros de cauciuc pe șasiul inferior, rezultă într-o bază mecanică rigidă fără egal, care suprimă vibrațiile nedorite pentru un proces de urmărire a vinilului fără perturbări.

Un alt factor cheie pentru perfecțiunea rotației este platanul cu 3 straturi din aluminiu turnat sub presiune, cauciuc greu care suprimă vibrațiile pe suprafața inferioară și o placă superioară din alamă nobilă cu grosimea de 2 mm pentru reducerea suplimentară a vibrațiilor. Împreună cu covorașul din cauciuc solid, greutatea totală a platoului ajunge la impresionanta valoare de 3,6 kg, permițând o inerție de masă ridicată care susține o rotație extrem de lină, adăugând în același timp o porție suplimentară de atingere și senzație de înaltă calitate.

Fiecare platan pentru SL-1200/1210G Master Edition este echilibrat individual pe mașini dedicate, pentru a asigura o rotație perfectă, fără nici cea mai mică denivelare.

Brațul de magneziu în formă de S, de înaltă sensibilitate, cu rulmenți de înaltă precizie, care permite o sensibilitate inițială extrem de ridicată la mișcare, utilizează la maximum șasiul fără vibrații și tehnologia de antrenare pentru o citire extrem de precisă a informațiilor gravate în șanțurile vinilului.

Picioarele izolatoare de înaltă eficiență utilizează materialul sintetic de amortizare de înaltă tehnologie α-gel care blochează vibrațiile externe de la suprafața de sprijin pentru a îmbunătăți procesul de urmărire și a oferi o experiență muzicală neperturbată.

Cea mai recentă tehnologie de alimentare cu energie

Calitățile extraordinare ale sistemului de acționare mecanic și electronic sunt susținute în continuare de noua sursă de alimentare silențioasă multietajată, similară cu cea utilizată în pickup-ul nostru de referință SL-1000R. Este o combinație între o sursă de alimentare cu zgomot redus și frecvență ridicată, care funcționează la peste 100 kHz, și un circuit de anulare a zgomotului, care elimină zgomotul rămas prin injectarea curentului de fază inversă al zgomotului real. Prin această metodă, se obține un nivel de zgomot foarte scăzut, ceea ce permite un raport semnal-zgomot excepțional, îmbunătățind performanța generală a semnalului.

Design sofisticat al produsului pentru un adevărat obiect de colecție

Pickup-ul SL-1200/1210GME – fiind modelul suprem, limitat, din seria SL-1200 – merită elemente de stil rafinate pentru a sublinia exclusivitatea nobilă. Prin urmare, acesta vine cu următoarele elemente de culoare aurie, ca semne de diferențiere față de modelul standard „G”:

brațul cu vopsea de culoare aurie

headshell cu logo-ul Technics imprimat în culoarea aurie

Panou superior cu logo-ul Technics de culoare aurie

emblema cu logo-ul „Master Edition” și numărul de serie

Foaie cu logo-ul Technics imprimat în culoarea aurie pe capacul de protecție împotriva prafului

Angajamentul nostru față de reducerea amprentei ecologice

Pentru a reduce impactul asupra mediului al ambalajelor noastre, asigurându-ne în același timp că produsele Technics sunt protejate pe deplin pe tot parcursul transportului către consumatori, noul ambalaj pentru SL-1200/1210G Master Edition nu conține polistiren expandat (EPS). În schimb, este fabricat din carton cu formă inteligentă, menținând protecția sigură a produsului, incluzând și o cutie de carton pentru accesorii, care permite scoaterea și depozitarea cu ușurință. Technics a depus eforturi considerabile pentru a transforma toate ambalajele din gama sa, cu scopul de a reduce la minimum amprenta ecologică.

„Suntem triști că va trebui să renunțăm la modelul SL-1200/1210G până la sfârșitul acestui an, din cauza întreruperii aprovizionării cu anumite piese pe care le achiziționăm de la un furnizor extern”, declară Frank Balzuweit. „Cu toate acestea, suntem încântați să sărbătorim finalul modelului SL-1200/1210 „G”* cu o adevărată capodoperă pentru audiofili, care încorporează cea mai bună tehnologie Technics pentru pickup-uri într-un obiect de colecție care va deveni probabil în curând o legendă în sine, o dovadă a măiestriei Technics în proiectarea pick-up-urilor – SL-1200/1210G Master Edition”, a adăugat acesta.

Noul pickup Technics Grand Class Master Edition va fi disponibil din ianuarie 2026 la distribuitorii autorizați Technics din Europa.

Va fi disponibil numai în cantitate limitată:

1.200 de bucăți (la nivel global) în culoarea argintiu (SL-1200GME)

· 1.210 de bucăți (la nivel global) în culoarea negru (SL-1210GME).