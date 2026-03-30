TCL extinde portofoliul european de produse pentru 2026

TCL anunță extinderea portofoliului de produse pentru 2026 în Europa cu o serie de lansări noi. De la televizoare SQD‑Mini LED, soundbar-uri și monitoare de gaming la smartphone-uri NXTPAPER, frigidere, mașini de spălat și aparate de aer condiționat cu inteligență artificială, noua gamă europeană TCL este concepută pentru a ajuta consumatorii să ducă o viață mai eficientă și mai conectată.

Stefan Streit, CMO TCL Europe, a declarat: “În toată Europa, oamenii caută în permanență tehnologii care să le facă viața de zi cu zi mai ușoară, fie că este vorba de un televizor cu o calitate a imaginii comparabilă cu cea din cinema, fie de un frigider cu spațiu adaptabil pentru momentele în care au musafiri. Cele mai recente inovații ale noastre combină funcționalități inteligente cu nevoile consumatorului modern, transformând activitățile cotidiene în experiențe mai simple.”

Performanță premium cu televizoarele SQD‑Mini LED

De la lansarea primului televizor QD-Mini LED din lume în 2019, TCL a jucat un rol esențial în evoluția tehnologiei Mini LED. Televizoarele SQD-Mini LED de la TCL reprezintă noua generație de tehnologie TV, oferind o calitate superioară a imaginii și o performanță cromatică îmbunătățită.

Seria flagship X11L SQD-Mini LED TV reunește o performanță de afișare fără egal, sunet imersiv și un design rafinat. Aceasta oferă până la 10.000 nits luminozitate de vârf, peste 20.000 de zone precise de dimming și suportă până la 100% BT.2020 All Scenes Wide Color Gamut, completată de Audio by Bang & Olufsen pentru un impact vizual de excepție pe ecran mare.

Seria C8L aduce experiența SQD-Mini LED în segmentul premium pentru familii, oferind imersiune pe ecran mare, un design minimalist rafinat și sunet la nivel de cinema. Cu până la 6.000 nits luminozitate și până la 4.032 zone de dimming, dispune și de o rată de refresh de 144Hz pentru o vizionare fluidă în fiecare zi.

Completând gama, televizorul TCL C7L SQD‑Mini LED face experiența pe ecran mare mai accesibilă cu până la HDR 3.000 nits și 144Hz cu VRR și HDMI 2.1, echilibrând experiența cinematică cu gaming-ul reactiv.

Acolo unde stilul întâlnește performanța

Pentru cei care nu vor să facă compromisuri între calitatea imaginii și design, televizorul TCL A400 Pro NXTVISION TV aduce tehnologia QD-Mini LED într-un televizor de tip lifestyle, conceput să se integreze natural în interioarele moderne. Cadrul unitar din lemn de nuc deschis și panoul mat HVA recreează textura unei opere de artă încadrate, permițând ecranului să stea lipit de perete ca un tablou. În spatele designului, tehnologia QD-Mini LED cu până la 448 zone locale de dimming controlează precis lumina și contrastul, astfel încât filmele, streamingul și vizionarea de zi cu zi să arate mai clare și mai echilibrate.

