TCL extinde accesul la 5G și Wi-Fi 7 cu o nouă gamă de soluții performante și accesibile

Pe măsură ce tehnologia 5G câștigă tot mai mult teren la nivel global, conectivitatea de mare viteză redefinește modul în care lucrăm, comunicăm și consumăm conținut digital. Cu toate acestea, pentru mulți utilizatori, accesul la 5G rămâne încă limitat. Pentru a reduce acest decalaj și a susține tranziția de la 4G la 5G, TCL prezintă la MWC 2026 o nouă gamă de soluții de conectivitate 5G accesibile, care include TCL 5G CPE B50 și TCL 5G Mobile Wi-Fi B50 Pro. Alături de noul router Wi-Fi TCL WR5360, aceste dispozitive sunt concepute pentru a oferi conexiuni mai rapide, mai stabile și mai inteligente, adaptate atât pentru locuințe și birouri, cât și pentru scenarii mobile.

Prin integrarea tehnologiilor 5G și Wi-Fi 7 în dispozitive accesibile, TCL își continuă misiunea de a aduce performanța de ultimă generație mai aproape de un public extins.

TCL 5G CPE B50: fundația 5G pentru locuințe și birouri modern

TCL 5G CPE B50 este construit în jurul celor mai importante cerințe actuale de conectivitate: viteză ridicată, stabilitate și capacitatea de a susține simultan un număr mare de dispozitive. Dispozitivul combină tehnologiile avansate 5G și Wi-Fi 7 într-o soluție de rețea accesibilă, dar orientată spre performanță.

Cu viteze 5G de până la 5,47 Gbps și antene 5G NR high-gain cu suport complet 4×4 MIMO, B50 optimizează semnalul, extinde acoperirea și reduce interferențele, oferind o conexiune constantă chiar și în medii solicitante.

La nivel Wi-Fi, tehnologia dual-band Wi-Fi 7 atinge viteze de până la 3,6 Gbps și permite conectarea simultană a până la 128 de dispozitive, răspunzând astfel nevoilor unei locuințe conectate sau ale unui birou modern. Compatibilitatea cu EasyMesh R6 asigură roaming fluid și acoperire extinsă în întreaga suprafață deservită.

Administrarea rețelei este simplificată prin aplicația TCL, iar funcții precum filtrarea URL și controlul parental oferă un plus de siguranță și control.

TCL 5G Mobile Wi-Fi B50 Pro: conectivitate 5G oriunde ai nevoie

Pentru utilizatorii aflați frecvent în mișcare, fie că este vorba despre călătorii de business, activități outdoor sau mobilitate zilnică, TCL 5G Mobile Wi-Fi B50 Pro oferă performanță 5G într-un format compact și ușor de utilizat.

Dispozitivul atinge viteze de până la 3,27 Gbps și utilizează tehnologia 4×4 MIMO cu NR 2CC pentru a îmbunătăți eficiența conexiunii și a reduce latența, asigurând o experiență stabilă în utilizare.

Wi-Fi 6 dual-band (AX1200) permite conectarea simultană a până la 32 de dispozitive, transformând B50 Pro într-un hotspot mobil capabil să susțină echipe, evenimente sau sesiuni de lucru remote.

Ecranul tactil de 1,83 inci oferă acces rapid la informații esențiale despre rețea, iar bateria detașabilă de 5000 mAh asigură până la 17 ore de utilizare, cu suport pentru încărcare rapidă de 18W – un avantaj important pentru conectivitate fiabilă în deplasare.

TCL WR5360: Wi-Fi 7 mesh pentru acoperirea completă a locuinței

Pentru a completa ecosistemul de conectivitate, TCL introduce WR5360, un router mesh bazat pe tehnologia Wi-Fi 7 BE3600. Cu viteze de până la 3,6 Gbps și un port WAN Ethernet de 2,5 Gigabiți, acesta este proiectat pentru a susține rețele moderne, cu trafic intens.

Compatibilitatea cu EasyMesh R6 permite extinderea flexibilă a rețelei pentru acoperire uniformă în întreaga locuință. Configurația 5GHz 3T3R cu 2SS contribuie la un semnal mai puternic și o acoperire mai amplă, adaptată locuințelor conectate.

Funcțiile de control parental și securitatea VPN integrată adaugă un nivel suplimentar de protecție pentru utilizatori, iar aplicația mobilă și interfața web oferă acces facil la monitorizarea și gestionarea dispozitivelor conectate.

Prin această nouă gamă entry-level de conectivitate, TCL își consolidează angajamentul de a aduce tehnologii de rețea de ultimă generație în soluții accesibile, susținând adoptarea 5G la scară largă și conectivitatea pentru fiecare locuință.