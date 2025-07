ENTERTAINMENT STIRI TCL C8K este disponibil în România: performanță QD-Mini LED pentru experiențe cinematografice și de gaming Ionut Razvan Share







După debutul său ca parte a gamei TCL C-Series 2025, televizorul premium QD-Mini LED C8K este acum disponibil în România. Creat pentru cei care caută divertisment excepțional la domiciliu, modelul TCL C8K oferă tehnologie avansată de imagine, performanțe îmbunătățite în jocuri și sunet optimizat de Bang & Olufsen – totul într-un design ultra-subțire și impresionant. Având în vedere că se estimează o creștere pe piața europeană a televizoarelor de 1,3% în volum până în 2026, conform cercetărilor[1], C8K răspunde cererii consumatorilor pentru televizoare premium care fac divertismentul la domiciliu la fel de captivant precum la cinema. La baza modelului C8K se află cea mai recentă tehnologie QD-Mini LED de generația a 7-a de la TCL. Cu până la 3840 de zone de reglare a luminozității și niveluri de luminozitate HDR PREMIUM 5000, acesta oferă un contrast puternic și o luminozitate maximă de până la 5000 de niți, făcând scenele întunecate mai captivante și scenele luminoase mai impresionante. Experiența este îmbunătățită suplimentar de panoul CrystGlow WHVA de la TCL care oferă un contrast nativ de 7000:1 și capacități antireflex, asigurând imagini strălucitoare atât ziua, cât și noaptea. De la sport la filme, fiecare cadru este redat cu negru mai profund, lumini mai clare și claritate realistă. Mișcare fluidă pentru filme, sport și jocuri C8K are o rată de reîmprospătare nativă de 144 Hz, cu suport pentru Game Accelerator 288 Hz, oferind claritate și mișcare fluidă pentru conținutul cu ritm rapid. Fie că vizionați scene de acțiune dinamice sau jucați jocuri competitive, ecranul este conceput pentru a gestiona tranziții rapide, cu estompare redusă și întârziere minimă a intrării. Acest nivel de reacție îmbunătățește totul, de la vizionarea zilnică, la jocurile cu frecvență mare de cadre, oferind un avantaj de performanță acolo unde acesta chiar contează. Sunet cinematografic de la Bang & Olufsen Sunetul de pe modelul C8K este alimentat de Audio by Bang & Olufsen, dezvoltat în colaborare cu inginerii acustici din spatele difuzoarelor iconice B & O. Rezultatul este un sunet rafinat, care umple încăperea, reglat pentru profunzime și detalii cinematografice. Cu suport Dolby Atmos®, experiența se extinde în toate direcțiile, oferind un sunet captivant fără a fi nevoie de un sistem extern. Experiența este îmbunătățită și mai mult cu reglarea sunetului Beosonic®, care permite utilizatorilor să personalizeze profilurile audio în funcție de starea de spirit, conținut sau mediu. Conceput pentru a se potrivi și a pune în valoare orice spațiu Designul Virtually ZeroBorder minimizează ramele și maximizează spațiul ecranului, făcând din C8K un element central vizual în orice cameră. Silueta ultra-subțire și profilul ușor de montat pe perete se integrează perfect în interioarele moderne. Parte a gamei C-Series în expansiune de la TCL C8K face parte din gama completă TCL C-Series 2025 care aduce tehnologia QD-Mini LED de generația a 7-a în mai multe case ca niciodată. Fie că este vorba C6K cu o rată de refresh ridicată și pregătit pentru jocuri sau de C7K cu design rafinat și sunet Bang & Olufsen, întreaga serie C este concepută pentru a îmbunătăți divertismentul la domiciliu pe toate nivelurile. Disponibilitate Televizorul TCL C8K Mini LED este acum disponibil în România cu diagonale de 65”, 75”, 85” și 98”.

