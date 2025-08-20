TCL a lansat un monitor de gaming ultra-wide Dual 4K 57” QD-Mini LED

TCL a lansat cel mai mare și mai captivant monitor de gaming din portofoliu: modelul TCL 57R94 Dual 4K QD-Mini LED.

Conceput pentru jocuri extinse și captivante

Piața europeană a monitoarelor pentru jocuri va crește cu 5,3% în următorii 7 ani, alimentată de cererea de experiențe captivante[1] . Modelul TCL 57R94 aduce jucătorii mai aproape de acțiune, ajutându-i să se cufunde complet într-o nouă lume digitală: fie că se află în mijlocul unui raid nocturn sau că derapează pe un circuit digital. Monitorul 57R94 îți înconjoară întregul câmp vizual cu detalii panoramice, iar ecranul ultra-lat 32:9 și curbura 1000R reproduc senzația unei configurații cu mai multe monitoare, dar fără îmbinări.

Cu rezoluție Dual UHD (7680×2160) și 2304 zone de dimming local, modelul 57R94 oferă un contrast și o luminozitate fin reglate, cu un realism deosebit. Tehnologia QD-Mini LED de la TCL, rar întâlnită la monitoarele pentru jocuri, asigură culori vibrante și umbre profunde, fără efecte de halou. Certificarea TÜV asigură confortul ochilor, iar suportul universal versatil înseamnă că experiența rămâne clară și fără efort, sesiune după sesiune.

Viteza întâlnește precizia

Pentru jucători, reacțiile în fracțiuni de secundă pot decide totul. De la evitarea unei ambuscade până la lovitura finală, modelul 57R94 este construit pentru a ține pasul cu acest ritm, cu o rată de refresh de 120 Hz și un timp de răspuns de 1 ms, ceea ce înseamnă că imaginile în mișcare rapidă rămân clare și fluide.

Suportul pentru AMD FreeSync Premium și G-SYNC, două tehnologii care sincronizează rata de refresh a monitorului cu placa grafică, ajută la eliminarea distragerilor obișnuite din jocuri, cum ar fi desincronizarea cadrelor și latența la input. Rezultatul este o redare mai fluidă și imagini mai stabile, chiar și în timpul acțiunilor rapide. Iar dacă îți place să reglezi cu precizie, instrumentele Game Master de la TCL îți permit să ajustezi afișarea ratei de cadre, vizibilitatea în scenele întunecate sau să menții ținta mereu în centru, astfel încât configurația să se adapteze modului în care joci.

Înlocuirea configurației multi-ecran

Pentru jucătorii care anterior se bazau pe o configurație cu mai multe ecrane, folosind adesea două sau trei monitoare pentru a-și extinde câmpul vizual, modelul 57R94 oferă o soluție mai simplă și mai eficientă. Acesta înlocuiește spațiul aglomerat de pe birou și marginile ecranelor cu un singur ecran ultra-wide, fără întreruperi. Pentru streameri, jucători de simulatoare de curse sau utilizatori multitasking care jonglează cu chatul, jocurile și comenzile sistemului, este o modalitate mai curată și mai concentrată de a rămâne la comandă. Raportul de aspect 32:9 creează o experiență panoramică fără margini, care simplifică jocul, configurația biroului și amplifică concentrarea.

Conceput pentru creativitate dincolo de joc

Aceleași calități ale ecranului care îmbunătățesc jocul – detalii clare, perspectivă largă și luminozitate echilibrată – pot fi benefice și pentru munca creativă. Ecranul ultra-wide oferă spațiu amplu pentru gestionarea cronologiilor sau ferestrelor paralele, indiferent dacă editați un videoclip sau perfecționați o lucrare de artă digitală. Datorită suportului pentru o gamă largă de culori DCI-P3 și adâncime de culoare de 10 biți, imaginile sunt realiste, cu gradienturi fluide și tonuri vii. Panoul calibrat din fabrică asigură culori uniforme de la o margine la alta, iar certificarea VESA DisplayHDR 1400 oferă contrast și luminozitate suficiente pentru a evalua cu precizie luminile și umbrele.

O declarație privind performanța afișajului – și TCL

Odată cu această lansare, TCL continuă să își extindă oferta de monitoare premium în Europa. După ce a intrat pe piața monitoarelor în 2024 cu ecrane UHD premium de 27” până la 34”, TCL își extinde acum expertiza în domeniul Mini LED la sectorul ultra-wide. În calitate de partener oficial al Comitetului Olimpic Internațional, TCL susține evoluția e-sports și inovarea în domeniul afișajelor, atât prin sponsorizări, cât și prin designul produselor oferite. Modelul 57R94 reflectă ambiția TCL de a face experiențele de afișare premium mai accesibile, combinând inovația Mini LED cu caracteristici de design care răspund modului în care oamenii se joacă, creează și trăiesc.

