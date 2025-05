STIRI TECH & TRENDING Synology lansează noul NAS DS925+ Ionut Razvan Share







Synology a anunțat lansarea modelului DiskStation DS925+, o soluție NAS compactă și puternică, adresată profesioniștilor și companiilor care au nevoie de performanță ridicată, securitate avansată și scalabilitate facilă. Noul model combină puterea de procesare a unui CPU quad-core cu suportul pentru cele mai noi funcții DSM, oferind astfel un echilibru excelent între eficiență și extindere în medii IT solicitante. Este o soluție ideală pentru aplicații precum backup centralizat, virtualizare sau colaborare în timp real, într-un format accesibil și ușor de implementat. „Modelele din seria Plus cu 4 bay-uri au fost instalate de peste un milion de ori și au fost întotdeauna printre cele mai utilizate produse ale noastre”, a declarat Jeffrey Huang, Product Manager Synology. ”Nu numai că sunt preferate de profesioniști, dar sunt utilizate și de companii drept servere de margine. Din acest motiv, am proiectat DS925+ pentru a oferi performanță și fiabilitate la nivel profesional.” Stocare eficientă și scalabilă într-un format compact DS925+ este proiectat pentru a face față sarcinilor de lucru solicitante. Echipat cu două porturi 2,5 GbE și două sloturi M.2 pentru crearea unui pool de stocare sau cache all-flash, DS925+ oferă performanțe substanțial îmbunătățite cu setări preconfigurate în comparație cu modelul anterior, inclusiv descărcări SMB cu 149% mai rapide, încărcări cu 150% mai rapide, citiri cu 131% mai rapide și scrieri cu 150% mai rapide. Pe lângă performanță, noul model cu 4 bay-uri oferă capacitate și scalabilitate ridicate. Atunci când este asociat cu noua unitate de expansiune DX525, suportă până la 9 bay-uri pentru unități și oferă până la 180 TB de capacitate brută, permițând utilizatorilor să extindă în funcție de necesități, ceea ce îl face ideal pentru cerințele de date în continuă creștere. DS925+ este conceput ca un sistem complet, gândit să ofere performanță și fiabilitate constante atunci când este utilizat cu hard disk-urile Synology. Respectă un standard riguros de compatibilitate, stabilit în urma a peste 7.000 de ore de testare intensă. Pentru a garanta integrarea perfectă și funcționarea fără probleme pe termen lung, instalarea DSM pe DS925+ necesită utilizarea unor hard disk-uri compatibile. Funcții versatile pentru mediul business Echipat cu DiskStation Manager (DSM), DS925+ oferă funcții versatile pentru a satisface diverse nevoi de gestionare a datelor de afaceri. Synology Drive transformă sistemul într-un cloud privat, permițând accesul între platforme și sincronizarea între site-uri pentru echipele distribuite. Active Backup Suite oferă protecție completă pentru dispozitive Windows, Linux și MacOS, mașini virtuale și conturi cloud, cu opțiuni flexibile de backup off-site. Surveillance Station oferă gestionare video scalabilă și analize inteligente în timp real pentru a proteja activele fizice. Disponibilitate DS925+ și unitatea de expansiune DX525 sunt disponibile prin rețeaua de parteneri și distribuitori Synology din întreaga lume. Pentru mai multe informații, consultați paginile de produse DS925+ și DX525.

