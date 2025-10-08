Synology lansează DiskStation Manager 7.3

Synology anunță lansarea oficială a noului DiskStation Manager (DSM) 7.3, o versiune ce aduce îmbunătățiri majore în gestionarea stocării, securitate și colaborare, oferind în același timp suport extins pentru soluțiile bazate pe inteligență artificială (AI).

„Pe măsură ce volumul de date crește rapid, este nevoie de soluții avansate pentru a le gestiona și valorifica eficient”, a declarat Kenneth Hsu, director al diviziei System Group din cadrul Synology. „DSM 7.3 ajută clienții să facă față noilor provocări legate de administrarea datelor, oferind o platformă sigură, fiabilă și pregătită pentru transformarea AI.”

Flexibilitate extinsă pentru stocare

Synology continuă să își demonstreze angajamentul față de fiabilitate și performanță, printr-un proces standardizat de testare și validare riguroasă a componentelor hardware și software.

Compania colaborează strâns cu producători terți de unități de stocare pentru a accelera procesul de certificare și validare a noilor modele. În paralel, 25 de modele DiskStation din seriile Plus, Value și J care rulează DSM 7.3 vor permite instalarea și utilizarea de unități de stocare terțe nevalidate oficial, oferind utilizatorilor mai multă libertate în configurarea sistemelor.

Synology va continua extinderea listei de unități de stocare verificate, pentru a garanta standarde ridicate de fiabilitate pe termen lung.

Eficiență, securitate și colaborare îmbunătățite

Noua funcție Synology Tiering optimizează automat performanța și costurile prin mutarea fișierelor între nivelurile de stocare, în funcție de frecvența accesării acestora. Datele „fierbinți” sunt păstrate pe medii rapide, în timp ce datele „reci” sunt transferate către niveluri mai economice. Politicile pot fi personalizate în funcție de timpul de modificare sau frecvența accesării.

DSM 7.3 îmbunătățește și fiabilitatea sistemului în timpul operațiunilor de sincronizare sau procesare intensă a fișierelor. În ceea ce privește securitatea, Synology a livrat peste 50 de actualizări în ultimul an și introduce acum un sistem de evaluare bazat pe trei indicatori recunoscuți internațional – KEV, EPSS și LEV – pentru o protecție mai eficientă împotriva amenințărilor.

Pachetul Office Suite primește de asemenea actualizări importante:

Synology Drive oferă etichete partajate pentru o organizare mai clară, cereri de fișiere simplificate și blocarea documentelor pentru a evita conflictele de editare.

oferă etichete partajate pentru o organizare mai clară, cereri de fișiere simplificate și blocarea documentelor pentru a evita conflictele de editare. MailPlus introduce moderarea e-mailurilor și partajarea domeniilor, facilitând administrarea identității într-o infrastructură distribuită.

Adoptarea AI cu protecție completă a datelor

Lansată în august 2025, Synology AI Console a fost implementată deja pe peste 430.000 de sisteme Synology, oferind instrumente AI pentru colaborare și gestionare în medii on-premises.

Versiunea inclusă în DSM 7.3 aduce funcții noi de mascare și filtrare a datelor, protejând informațiile sensibile înainte de transmiterea către furnizori externi de servicii AI. În plus, viitoarele actualizări ale AI Console vor introduce compatibilitate completă cu API-urile OpenAI, permițând organizațiilor să integreze și să ruleze soluții AI private, cu confidențialitate totală a datelor.