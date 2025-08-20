Synology DiskStation DS225+ este disponibil în România

Synology anunță disponibilitatea în România a noului NAS DiskStation DS225+, un sistem de stocare compact cu 2 bay-uri. Având dimensiuni reduse și performanțe solide, acest model este potrivit atât pentru acasă cât și pentru companii mici.

„Conceput pentru echipe și birouri mici, DS225+ este soluția ideală pentru sincronizarea rapidă cu sediile centrale”, a declarat Peggy Weng, Product Manager la Synology Inc. „Funcțiile sale de sincronizare permit integrarea imediată în infrastructurile existente.”

DS225+ suportă până la 40 TB capacitate brută de stocare atunci când este echipat cu unități de 20 TB. Pentru conectivitate rapidă, dispozitivul include un port 2,5 GbE și un port RJ-45 de 1 GbE.

NAS-ul a fost proiectat pentru performanță stabilă și fiabilitate pe termen lung atunci când este utilizat cu hard disk-urile Synology. Compatibilitatea unităților este garantată printr-un proces riguros de validare, care a implicat peste 7.000 de ore de testare. Pentru a asigura o integrare fără probleme și durabilitate, DS225+ necesită utilizarea unor hard disk-uri compatibile*.

Funcții avansate pentru mediul de afaceri

DS225+ rulează DiskStation Manager (DSM), sistemul de operare Synology, și oferă o gamă variată de funcții pentru gestionarea eficientă a datelor:

• Synology Drive transformă dispozitivul într-un cloud privat, cu acces multi-platformă și sincronizare între locații pentru echipe distribuite.

• Active Backup Suite oferă soluții complete de backup pentru dispozitive Windows, Linux și macOS, mașini virtuale și conturi cloud, inclusiv opțiuni de replicare off-site.

• Surveillance Station asigură un sistem scalabil de management video, cu funcții avansate de analiză în timp real, pentru protejarea infrastructurii fizice.

Disponibilitate

Synology DS225+ este disponibil prin partenerii și distribuitorii autorizați Synology din întreaga lume. Pentru detalii suplimentare, vizitați pagina produsului DS225+.