Studiu Lenovo: Retail-ul surclasează sectorul financiar și pe cel al serviciilor medicale în ceea ce privește succesul AI în regiunea EMEA

Un studiu realizat de Lenovo relevă că 96% dintre implementările AI în sectorul retail îndeplinesc sau depășesc așteptările, surclasând alte industrii. Deși sectorul financiar și cel al serviciilor medicale investesc masiv, rezultatele obținute sunt inegale, evidențiind diferențe semnificative în modul în care inteligența artificială este utilizată în diverse sectoare.

CIO Playbook 2025, studiul Lenovo realizat în colaborare cu IDC în rândul liderilor IT din regiunea EMEA, relevă diferențe semnificative în ceea ce privește atitudinile, strategiile de investiții și rezultatele obținute în domeniul serviciilor medicale, în retail, în industria bancară, financiară și de asigurări (BFSI).

Prudența se dovedește benefică pentru sectoarele BFSI și retail din EMEA

Dintre toate sectoarele analizate, cel al serviciilor bancare, financiare și de asigurări se remarcă prin prudență. Având în vedere caracterul foarte reglementat al industriei, doar 7% dintre organizații au adoptat AI, și doar 38% din bugetele alocate inteligenței artificiale sunt destinate AI-ului generativ (GenAI) în 2025 – cel mai scăzut procent dintre toate sectoarele analizate. Deși industria are o abordare relativ prudentă în ceea ce privește inovarea, strategia pare să dea roade: companiile BFSI au raportat cea mai mare rată de proiecte AI, depășind astfel așteptările (33%), ceea ce sugerează că, atunci când este utilizată, inteligența artificială este bine aliniată cu nevoile și volumele de lucru specifice.

Un tipar similar se observă și în sectorul retail, unde 61% dintre organizații se află încă în faza pilot. În ciuda unei creșteri a cheltuielilor sub medie (97%), sectorul a raportat un procent de 96% de implementări AI care au îndeplinit sau au depășit așteptările, cel mai mare scor cumulat al gradului de satisfacție dintre toate industriile analizate.

Sectorul serviciilor medicale: investiții rapide, rezultate inegale

Pe de altă parte, sectorul serviciilor medicale accelerează pentru a recupera decalajul, planificând o creștere de 169% a cheltuielilor pentru AI în 2025, cea mai mare creștere dintre toate industriile. Însă aceste investiții nu se traduc automat în succes. În prezent, sectorul serviciilor medicale are cea mai scăzută rată de adopție a inteligenței artificiale și cea mai mare pondere a organizațiilor care raportează că inteligența artificială nu a îndeplinit așteptările. Această discrepanță sugerează că, deși industria investește masiv, este posibil să nu dispună de expertiza internă sau de strategia necesară pentru a implementa eficient tehnologia AI și că ar putea avea nevoie de un sprijin mai mare și de consiliere externă pentru a se asigura de reușită.

O singură tehnologie, mai multe abordări

„Aceste concluzii confirmă faptul că nu există o abordare universală în ceea ce privește inteligența artificială”, a declarat Simone Larsson, directorul departamentului Enterprise AI, Lenovo. „Indiferent dacă organizațiile doresc să facă un salt curajos în domeniul inteligenței artificiale sau să adopte o strategie etapizată, fiecare industrie se confruntă cu provocări și oportunități unice. În pofida acestor factori, identificarea provocărilor și a oportunităților de afaceri, însoțită de elaborarea unui plan solid, constituie fundamentul pe care se poate construi o implementare de succes în domeniul inteligenței artificiale.”

CIO Playbook 2025 este conceput pentru a ajuta liderii din industria IT să își evalueze progresul și să se informeze de la colegii lor din diferite industrii și zone geografice. Raportul oferă informații utile privind strategia în domeniul AI, infrastructura și prioritățile de transformare în 2025 și în viitor. Raportul complet CIO Playbook 2025 pentru EMEA poate fi descărcat de aici.

Studiul realizat de IDC, la comanda Lenovo, a intervievat 620 de factori de decizie din domeniul IT din nouă piețe [Danemarca, Europa de Est, Franța, Germania, Italia, Orientul Mijlociu, Olanda, Spania și Regatul Unit]. Cercetarea pe teren a fost realizată în noiembrie 2024.