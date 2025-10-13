Studiu Kaspersky – 86% dintre cei care folosesc AI pentru planificarea călătoriilor se tem pentru securitatea datelor

Conform celor mai recente constatări Kaspersky, inteligența artificială este apreciată de călători pentru economisirea timpului, recomandările personalizate și ofertele avantajoase. Totuși, gradul ridicat de conștientizare a riscurilor de securitate a datelor este, potrivit experților în securitate, un semn bun.

Centrul de cercetare de piață al Kaspersky a analizat ce îi determină pe utilizatorii activi ai inteligenței artificiale să încredințeze chatbot-urilor și instrumentelor bazate pe AI responsabilitatea importantă a planificării călătoriilor și cum evaluează aceștia securitatea unor astfel de servicii*.

Sondajul arată că principalul motiv pentru care se apelează la AI în planificarea călătoriilor este economisirea timpului și simplificarea pregătirilor, 73% dintre utilizatori menționând aceste beneficii. Alte avantaje importante sunt căutarea de informații despre principalele atracții din destinația aleasă și recomandările personalizate adaptate preferințelor individuale, amintite de 65% dintre respondenți. În plus, 63% folosesc AI pentru a găsi cele mai bune oferte, iar 61% pentru a descoperi informații greu de găsit prin alte mijloace.

Interesant este că generația mai în vârstă (55+) prezintă un tipar ușor diferit: este mai puțin concentrată pe oferte personalizate (60%), dar mai înclinată să se bazeze pe AI pentru a descoperi sugestii pe care nu le-ar fi găsit singură (65%). În același timp, persoanele cu copii arată un interes mai ridicat față de recomandările adaptate (68%) comparativ cu cele fără copii (60%), ceea ce subliniază rolul tot mai versatil al AI ca asistent pentru diverse categorii de utilizatori.

Astăzi, cu ajutorul AI, un itinerariu de călătorie individual, adaptat tuturor cerințelor și bugetului unui turist, poate fi creat în doar câteva click-uri. Totuși, informațiile oferite de chatboți trebuie întotdeauna verificate. Au existat deja cazuri în care turiștii au întâmpinat probleme pentru că au avut prea multă încredere în AI și nu și-au făcut propriul research pentru călătorie.

Mai mult, nu doar informațiile, ci și link-urile furnizate de AI trebuie verificate, întrucât printre ele se pot afla link-uri malițioase sau de tip phishing. Înainte de a accesa un link oferit de un chatbot AI, se recomandă verificarea acestuia cu o soluție de securitate care include detecție phishing.

Pe lângă stabilirea traseului și căutarea de informații, AI este responsabilă în multe cazuri și pentru rezervarea hotelurilor sau a biletelor, ceea ce implică inevitabil partajarea datelor personale. Sondajul Kaspersky a arătat că nu toți călătorii sunt pregătiți să încredințeze inteligenței artificiale aceste informații.

Aproape jumătate (48%) dintre respondenți văd riscuri de securitate în utilizarea AI și evită să partajeze date sensibile. Împreună cu cei 37% care nu au mari temeri de securitate legate de AI, dar totuși sunt precauți, rezultă că 86% dintre utilizatorii AI pentru planificarea călătoriilor iau în considerare securitatea datelor atunci când folosesc aceste instrumente. Doar 14% dintre călători consideră că partajarea oricăror date cu AI este complet sigură.

În rândul persoanelor tinere (18-34 ani), îngrijorările privind securitatea serviciilor AI sunt și mai mari, 52% dintre respondenți fiind reticenți în a-și partaja datele personale. Generația mai în vârstă (55+), în schimb, este ceva mai puțin precaută: doar 42% sunt conștienți de riscuri, în timp ce 44% nu văd prea multe amenințări, dar aleg totuși o partajare selectivă, demonstrând o abordare nuanțată a securității AI.

Potrivit sondajului, călătorii din Spania, Marea Britanie, Indonezia, Malaezia și Africa de Sud sunt cei mai îngrijorați cu privire la riscurile asociate AI, în timp ce cei din China, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită manifestă mai multă încredere în securitatea acestor sisteme.

Kaspersky recomandă câteva sfaturi pentru a rămâne în siguranță în interacțiunile cu AI:

Evitați să împărtășiți datele personale asistenților AI: ID, adresă, parole sau alte detalii sensibile. Fiți foarte selectivi cu resursele în care le introduceți.

Realizați personal acțiunile și deciziile importante (emailuri, achiziții, rezervări etc.). Lăsați inteligenței artificiale doar sarcinile de rutină.

Verificați link-urile și emailurile furnizate de AI. Folosiți soluții de securitate de încredere pentru a analiza URL-urile și a bloca resursele suspecte, securizând plățile online.

Dacă alegeți AI ca asistent principal de călătorie, asigurați-vă că aveți o conexiune stabilă la internet în străinătate. Luați în considerare utilizarea unui eSIM pentru acces constant la date mobile.

Nu vă conectați conturile principale, care conțin date confidențiale, la chatbot-uri sau alte servicii AI.

*Studiul a fost realizat de centrul de cercetare de piață al Kaspersky în vara anului 2025. La sondaj au participat 3.000 de respondenți din 15 țări (Argentina, Chile, China, Germania, India, Indonezia, Italia, Malaezia, Mexic, Arabia Saudită, Africa de Sud, Spania, Turcia, Marea Britanie și Emiratele Arabe Unite).