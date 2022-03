Studiu Fitbit arată cum s-au schimbat obiceiurile românilor după doi ani de pandemie

La doi ani după debutul pandemiei în Europa, România, alături de alte țări din zonă, au renunțat la restricții precum obligativitatea purtării măștii, limitarea circulației persoanelor sau accesul la anumite tipuri de activități.

Întreaga societate face primii pași un nou „normal”, o stare definită de aspirația către reperele anterioare pandemiei și schimbările apărute de ultimii doi ani. Un studiu comandat de Fitbit1 arată cum s-a modificat comportamentul românilor în cei doi ani de pandemie, care sunt schimbările la nivelul obiceiurilor, stării emoționale, relațiilor și sănătății cu care pornim în etapa construcției post-restricții.

Mai preocupați de sănătate

Datele analizei Fitbit, realizate de MKOR (Market Opportunity Research) la finalul lui 2021, arată că pandemia, dincolo de efectele negative, a indus și anumite obiceiuri pozitive. Nouă din 10 români au declarat că au fost afectați de pandemia de COVID-19, potrivit studiului Fitbit. Sedentarismul a fost una dintre consecințe directe și nefaste ale pandemiei, unul din doi participanți la studiu spunând că pandemia i-a făcut să petreacă mai mult timp pe ecrane sau pe canapea. Conștientizarea sedentarismului i-a făcut însă pe oamenii sa fie mai preocupați de propria sănătate: 49% spun că au fost mai atenți la sănătate odată cu pandemia, decât înainte de ea, în timp ce pentru 45% pandemia nu a adus nicio schimbare din acest punct de vedere.

Unul din cinci participanți la studiu spun că au făcut mai mult sport ca în pandemie, în timp ce pentru jumătate dintre ei nu s-a schimbat nimic din acest punct de vedere. Mai mult de un sfert (28%) dintre români au declarat că s-au culcat mai devreme în ultimii doi ani, în timp ce aproape jumătate dintre ei (45%) au gătit mai mult acasă. Pentru o parte dintre noi, pandemia a adus obiceiuri alimentare mai sănătoase. Studiul Fitbit arată că o treime dintre cei chestionați au adoptat o dietă cu mai multe fructe și legume pe fondul pandemiei, în timp ce unul din cinci spune că și-au diversificat alimentația.

Munca de acasă, cu bune și rele

Munca de acasă a fost schimbarea majoră pentru mulți dintre români în pandemie. Datele studiului comandat de Fitbit arată că 56% dintre participanți au muncit de acasă în pandemie sau au stat acasă pentru a-și asista copiii în școala online. Pentru aproape jumătate dintre aceștia, munca sau activitatea acasă le-a afectat echilibrul mental, iar 59% dintre ei spun că le-a generat mai mult stres. Aspectele pozitive ale muncii de acasă, indicate de aproape jumătate dintre cei care au muncit de acasă în urma pandemiei, sunt creșterea timpului petrecut alături de familiei (47%) și îmbunătățirea relațiilor (43%)

Aproape toți romanii (95%) au găsit o soluție pentru a face față stresului apărut în pandemie. Sportul și mișcarea reprezintă o soluție de combatere a acestuia, la care au apelat o treime dintre români în pandemie, potrivit concluziilor studiului Fitbit. Cea mai frecvent utilizată soluție anti-stres a fost muzica, la care au apelat 60% dintre cei intervievați. Aproape jumătate spun că discuția cu prietenii și/sau familia îi ajută în a face față stresului.

„Societatea, în întregul ei, începe să-și recalibreze obiceiurile. După doi ani de pandemie, este momentul să renunțăm la obiceiurile nocive, precum sedentarismul sau adicția de ecrane, și să luăm cu noi mai departe doar comportamentele pozitive pe care le-am dezvoltat în perioada pandemiei și care, în anumită măsură, ne-au ajutat să facem față acestei perioade: relația strânsă cu familia și prietenii, sportul și mișcarea, atenția la propria sănătate sau dieta mai sănătoasă. Concluziile studiului nostru arată că restricția care a afectat cel mai mult românii a fost la adresa libertății de mișcare. Credem că, din primăvara acestui an, vom vedea tot mai mulți români bucurându-se de sport și mișcare, plimbări în natură și călătorii”, a declarat Alexandra Pahomi, marketing manager Central Europe Fitbit.

Dispozitivele wearables, frecvente în mediul urban

Dispozitivele “wearables” reprezintă un adevărat asistent al celor care fac sport și mișcare. În România, studiul Fitbit arată ca una din două persoane din mediul urban (53%) folosesc un astfel de dispozitiv – smartwatch sau smartband. Mai mult, un procent de 23% participanții la studiu au declarat că vor să-și achiziționeze un astfel de dispozitiv în viitor.

Dispozitivele wearables sunt utilizate frecvent de către deținători: 9 din 10 participanți la studiul Fitbit spun că le folosesc de 3-4 ori pe săptămână. Cea mai utilizată funcție este cea de monitorizare a mișcării – peste jumătate dintre deținătorii de wearables, în timp ce un sfert dintre ei utilizează dispozitivele pentru monitorizarea somnului sau a antrenamentelor sportive. Alte funcții populare ale dispozitivelor wearables sunt cele de comunicare (notificări, apeluri) sau ceas, iar mai mult de o treime dintre deținători folosesc smartwatch-ul sau tracker-ul pentru monitorizarea sănătății.

Studiul Fitbit a fost realizat de compania specializată Market Opportunity Research, în noiembrie 2021, pe un eșantion reprezentativ de 800 de persoane din mediul urban, reprezentativ la nivel național din punct de vedere al genului, vârstei (18-54 ani) și distribuției geografice.

Fitbit ajută oamenii să aibă o viață mai sănătoasă și activă prin date, inspirație și îndrumare pentru a-și atinge scopurile. Fitbit proiectează produse și experiențe care înregistrează și oferă motivație pentru activitatea fizică și sportul de zi cu zi. Gama de produse inovative și populare Fitbit include Fitbit Sense™, familia de ceasuri Fitbit Versa™, brățările de fitness Fitbit Luxe™, Fitbit Charge 5™, Fitbit Inspire 2™, Fitbit Ace 3™ și cântarul inteligent Fitbit Aria Air. Platforma Fitbit oferă experiențe personalizate, date și îndrumare cu ajutorul unor instrumente interactive și software dedicat, inclusiv aplicația Fitbit și sistemul de operare Fitbit OS pentru ceasuri inteligente. Serviciul Fitbit Premium, disponibil cu abonament, oferă analize și recomandări în aplicația Fitbit, care ajută utilizatorul să-și atingă obiectivele de sănătate și fitness.

1 “Health Habits and Attitudes in the Pandemics”, studiu realizat de firma de cercetare MKOR (Market Opportunity Research) în noiembrie 2021 pe un eșantion reprezentativ de 800 de persoane din mediul urban, reprezentativ la nivel național din punct de vedere al genului, vârstei (18-54 ani) și distribuției geografice.