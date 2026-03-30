Studiu EY: adoptarea inteligenței artificiale autonome se extinde, deși persistă încă temeri legate de încredere

În ultimele șase luni, 16% dintre consumatorii din 23 de piețe spun că au utilizat sisteme de inteligență artificială care au acționat în numele lor

Securitatea rămâne principala preocupare, însă ritmul de adoptare depășește nivelul temerilor

Opt piețe „pionier” se poziționează rapid pentru un impact disproporționat și transformator în economia inteligenței artificiale

EY a publicat AI Sentiment Report 2026, care arată că, deși dezbaterea publică privind inteligența artificială (AI) continuă să se concentreze pe încredere și riscuri, comportamentul din viața reală indică o altă realitate. Consumatorii integrează din ce în ce mai mult inteligența artificială în procesul decizional zilnic și permit deja sistemelor AI să acționeze în numele lor.

Numai în ultimele șase luni, mai bine de opt din zece respondenți (84%) au utilizat inteligența artificială, iar, la nivel global, 16% au declarat că folosesc sisteme AI care acționează fără intervenție umană. Acest lucru sugerează că utilizarea inteligenței artificiale trece dincolo de stadiul inițial de experimentare, iar autonomia nu mai este un scenariu de viitor, ci o realitate în evoluție.

A doua ediție anuală a studiului EY AI Sentiment Report a sondat peste 18.000 de persoane cu vârsta de peste 18 ani, din 23 de piețe, având obiectivul de a înțelege modul în care oamenii au perceput și au utilizat inteligența artificială în ultimele șase luni. Concluziile din acest an arată clar: adoptarea inteligenței artificiale depășește nivelul de neîncredere.

Raj Sharma, EY Global Managing Partner – Growth & Innovation, a declarat: „Concluziile cercetării indică faptul că o minoritate în creștere deleagă deja decizii către inteligența artificială, în timp ce mult mai mulți o utilizează ca pe un instrument de sprijin în viața de zi cu zi. Pentru liderii de companii, această situație creează oportunități, dar și responsabilități. Pe măsură ce inteligența artificială autonomă începe să se extindă, organizațiile trebuie să modeleze acest proces într-un mod deliberat, apăsând pedala de accelerație acolo unde există deja încredere și valoare și cu precauție acolo unde sunt încă necesare claritate, măsuri de protecție sau confort”.

