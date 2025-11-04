Studiu Bitdefender și NETGEAR: Numărul atacurilor asupra dispozitivelor smart de acasă s-a triplat într-un an

Numărul mediu de dispozitive inteligente dintr-o locuință a ajuns la 22, acestea fiind vizate de aproape 30 de atacuri în fiecare zi, de trei ori mai mult decât în 2024, arată un studiu global realizat de Bitdefender și NETGEAR. Această creștere arată cum infractorii informatici automatizează atacurile și exploatează firmware-ul nesecurizat și dispozitivele învechite pentru a compromite cât mai multe locuințe.

Dispozitivele de divertisment, cele mai vulnerabile

Dispozitivele care permit redarea conținutului online pe televizor (25,9%), televizoarele inteligente (21,3%) și camerele de supraveghere (8,6%) sunt mai frecvent vizate și reprezintă cumulat peste jumătate dintre toate vulnerabilitățile detectate. Aceste dispozitive rămân adeseori neactualizate și devin porți de intrare ușoare pentru atacatori în rețeaua de acasă.

Vulnerabilitățile cunoscute, cel mai mare risc

Aproape toate tentativele de atac vizează vulnerabilități deja cunoscute și reparate, ceea ce arată că actualizarea la timp și gestionarea activă a dispozitivelor sunt esențiale pentru protecție. Deși cele mai multe atacuri informatice sunt simple, precum cele care suprasolicită dispozitivele sau le fac temporar indisponibile, cele mai periculoase rămân cele prin care infractorii cibernetici preiau controlul deplin al acestora.

Ce arată datele la nivel global

Raportul se bazează pe date de la peste 6,1 milioane de locuințe cu dispozitive smart din America de Nord, Europa și Australia. Între ianuarie și octombrie 2025, cercetătorii Bitdefender au analizat 13,6 miliarde de atacuri IoT și 4,6 miliarde de tentative de exploatare a vulnerabilităților pentru a oferi o imagine detaliată a riscurilor globale IoT. Raportul evidențiază, de asemenea, câteva incidente majore care au marcat securitatea IoT în 2025: atacul DDoS record de 22,2 terabytes pe secundă, alimentat de routere compromise, răspândirea BadBox, o rețea de dispozitive infectate care a ajuns la peste un milion de dispozitive Android încă din fabrică, și descoperirea că invertoarele solare pot fi deturnate pentru a destabiliza rețelele electrice naționale.

„Creșterea numărului de dispozitive inteligente a transformat casele în sisteme digitale complexe, dar a și făcut ca fiecare bec, cameră sau router să devină o potențială țintă. Cercetarea noastră cu NETGEAR arată că securitatea IoT nu mai poate fi tratată ca opțională. Protecția trebuie să înceapă la nivelul rețelei, în routere, gateway-uri și chiar la nivelul furnizorului de internet, pentru a ține pasul cu atacurile din ce în ce mai automatizate”, spune Ciprian Istrate, senior vice president pentru operațiuni al diviziei Consumer Solutions Group din cadrul Bitdefender.

„Conectivitatea nu mai înseamnă doar viteză și acoperire, ci și încredere. Routerul se află în inima fiecărei case digitale și oferă protecție acolo unde contează cel mai mult: în rețeaua însăși. Securitatea nu poate fi un gând de moment, ci integrată de la bun început”, spune Jonathan Oakes, senior vice president și director general pentru Home Networking la NETGEAR.

Bitdefender și NETGEAR continuă să abordeze aceste provocări prin NETGEAR Armor™ powered by Bitdefender®, o platformă de securitate integrată disponibilă pe routerele Nighthawk și sistemele Orbi Mesh WiFi. NETGEAR Armor ajută la detectarea și blocarea amenințărilor informatice, identifică vulnerabilitățile și protejează utilizatorii împotriva phishing-ului, furtului de date și altor atacuri pentru a ajuta familiile să-și mențină locuințele sigure.