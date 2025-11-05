Studiu: 1 din 2 companii integrează tehnologia AI în cel puțin un proces operațional

Conform studiului „AI în Business, Comunicare și Research” realizat de Rogalski Damaschin împreună cu Reveal Marketing Research în perioada august-septembrie 2025, majoritatea companiilor din România se află încă într-o etapă incipientă de utilizare a inteligenței artificiale.

Rezultatele cercetării arată că 41% dintre companii nu au integrat deloc soluțiile AI în activitatea lor, 37% le utilizează în câteva procese, iar 14% le folosesc doar pentru proiecte punctuale. Atitudinea leadership-ului față de folosirea acestor instrumente este, în general, una de precauție (34%) sau de rezistență (14%). 13% dintre liderii români sunt entuziasmați de posibilitatea integrării AI în business.

„Revoluția AI va fi o realitate în următorii 5-10 ani și va schimba lumea, așa cum s-a întâmplat și în cazul altor mari revoluții tehnologice. Datele pe care le-am obținut arată însă, că noi, ca organizații și profesioniști, nu suntem încă pregătiți pentru această schimbare. Adopția AI va necesita dezvoltarea de competențe noi și echipe specializate, ceea ce, în acest moment, poate fi o oportunitate pentru branduri de a învăța, de a experimenta și de a seta standardele pentru integrarea și utilizarea responsabilă și creativă a AI în România”, a declarat Marius Luican, CEO Reveal Marketing Research.

Soluțiile AI, utilizate în special pentru eficientizarea sarcinilor punctuale

În prezent, utilizarea AI este limitată la sarcini punctuale pentru creșterea productivității, automatizări interne sau suport pentru clienți. Percepția dominantă rămâne că AI este, în primul rând, un instrument de eficiență, soluțiile bazate pe inteligență artificială fiind folosite mai ales pentru traduceri (49%), explorarea de idei noi (31%), analiza de date (22%), personalizarea conținutului (22%) sau generarea de texte (21%). Totodată, 1 din 10 angajați utilizează AI ca asistent pentru scrierea de cod sau soluții software.

Guvernanța AI, încă neclară în jumătate dintre companii

Companiile mari, în special cele din industrii cu maturitate digitală ridicată, au început să aloce bugete și să dezvolte strategii formale de AI. IMM-urile se limitează la experimente ad-hoc, cu resurse reduse și fără planuri clare de extindere. În industriile tradiționale și reglementate (energie, construcții, pharma), abordarea rămâne prudentă, iar principiile de guvernanță AI sunt încă în curs de definire.

Cercetarea arată că 24% dintre respondenți au declarat că în companiile lor nu există un responsabil pentru guvernanța AI, iar 26% nu știu dacă această funcție a fost desemnată.

Oportunitate pentru branduri. Rolul comunicării devine mai important

“Rezultatele studiului confirmă că România se află într-o etapă de început, în care companiile experimentează și testează AI. În această fază, comunicarea are un rol esențial, pentru că dincolo de tehnologie, adevărata provocare este pregătirea umană. AI nu poate înlocui cunoștințele tacite acumulate în timp, intuițiile sau capacitatea oamenilor de a construi relații de încredere. De aceea, brandurile care vor ști să îmbine inteligența artificială cu inteligența umană vor fi cele care vor câștiga pe termen lung, prin transparență, relevanță și printr-o comunicare autentică în ecosistemele digitale în care trăim deja.” a declarat Alina Damaschin, Managing Partner Rogalski Damaschin.

În acest context, Rogalski Damaschin pregătește lansarea unor produse dedicate PR-ului și creativității în noua eră AI. Inițiativa își propune să conecteze creativitatea cu datele și să transforme modul în care brandurile comunică, inovează și își măsoară rezultatele. Detaliile despre hub și produsele sale vor fi anunțate în perioada următoare.

Cercetarea a fost derulată de Reveal Marketing Research și a inclus 25 de interviuri în profunzime cu lideri de business din industrii-cheie și 1007 chestionare online cu angajați și antreprenori.