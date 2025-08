FEATURED PHONES STIRI Strălucire și inovație: Motorola lansează The Brilliant Collection cu cristale Swarovski Ionut Razvan Share







căștilor moto buds loop cu Sound by Bose și cristale Swarovski a marcat începutul unui parteneriat captivant între Motorola și Swarovski, o îmbinare îndrăzneață între tehnologie și rafinament, care a dat naștere unui accesoriu audio ce funcționează și ca un fashion statement. Acum, prezentăm o colecție exclusivă care redefinește granițele dintre tehnologie și bijuterie. Motorola și Swarovski împărtășesc o pasiune profundă pentru inovație, măiestrie și un patrimoniu iconic. Lansareaa marcat începutul unui parteneriat captivant între Motorola și Swarovski, o îmbinare îndrăzneață între tehnologie și rafinament, care a dat naștere unui accesoriu audio ce funcționează și ca un fashion statement. Acum, prezentăm o colecție exclusivă care redefinește granițele dintre tehnologie și bijuterie. The Brilliant Collection. motorola razr 60 și căștile moto buds loop , împodobite cu cristale Swarovski, într-o demonstrație strălucitoare a modului în care moda și funcționalitatea pot străluci în armonie perfectă. Motorola Collections vor fi o serie seturi atent selecționate de dispozitive conectate prin teme inspirate, limbaje de design coerente sau colaborări de brand cu impact. Fiecare colecție va pune în lumină măiestria, inovația și combinații neașteptate care transformă modul în care tehnologia arată și se simte. Colecția de debut reunește telefonulși căștile, împodobite cu cristale Swarovski, într-o demonstrație strălucitoare a modului în care moda și funcționalitatea pot străluci în armonie perfectă. Telefonul motorola razr 60, decorat cu cristale Swarovski strălucitoare, este definiția rafinamentului și a luxului atemporal. Cu un finisaj inspirat din piele și un design 3D, în nuanța hipnotizantă PANTONE Ice Melt, acest dispozitiv include 35 de cristale Swarovski amplasate manual cu precizie, inclusiv un cristal cu 26 de fațete pe balama ce oferă o strălucire vibrantă și spectaculoasă. Chiar și butoanele de volum au un design inspirat de cristale, pentru un plus de eleganță.

Designul emblematic razr a fost întotdeauna un magnet pentru priviri, iar acum, fiecare cristal amplifică designul său inconfundabil, transformându-l într-o piesă couture care inspiră încredere și atrage atenția din orice unghi. Iar pentru a-l păstra protejat și elegant, există și o husă premium de tip crossbody, ce se asortează perfect. Lansate inițial într-o nuanță French Oak, într-un parteneriat independent, căștile moto buds loop vor fi acum disponibile și în versiunea Ice Melt. Bucură-te de un sunet cristalin cu tehnologie Sound by Bose, care strălucește la propriu, îmbinând perfect calitatea audio excepțională cu un stil aparte. Designul deschis permite utilizatorilor să rămână conectați cu mediul înconjurător, ideal pentru transport, alergare sau alte activitățile de zi cu zi, fiind o modalitate elegantă de a te bucura de sunet de calitate, fără a te izola de lumea din jur. Designul subțire și rama ușoară sunt proiectate să se fixeze confortabil pe partea externă a urechii, pentru a putea fi purtate fără disconfort, în timp ce arată fel de bine pe cât se simt. Prin lansarea colecției The Brilliant Collection cu cristale Swarovski, Motorola celebrează strălucirea în toate formele ei, acolo unde designul avangardist întâlnește inovația tehnologică, pentru a răspunde, nu doar nevoilor digitale ale utilizatorilor, ci și valorilor și stilului lor de viață. Această colaborare spectaculoasă este doar începutul seriei Motorola Collections. The Brilliant Collection, care include motorola razr 60 și moto buds loop, în nuanța PANTONE Ice Melt cu cristale Swarovski, va fi disponibilă în curând și pe piața din România la partenerii autorizați.

