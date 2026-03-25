Stocurile de urgență: ce riscă operatorii care nu respectă legea

În ultima perioadă, securitatea aprovizionării cu produse energetice a devenit un subiect tot mai sensibil, pe fondul tensiunilor geopolitice și al instabilității de pe piețele internaționale.

Pentru a evita perturbarea aprovizionării cu produse petroliere, România, la fel ca toate statele membre ale Uniunii Europene, este obligată să mențină stocuri minime de urgență de țiței și produse petroliere.

Cadrul legal prin care au fost transpuse obligațiile asumate de România la nivelul Uniunii Europene este Legea nr. 85/2018 privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și / sau produse petroliere. Prin acest act normativ este reglementat nu doar nivelul stocurilor, ci și modul de administrare și sancțiunile pentru neconformare.

Nivelul stocurilor minime reprezintă cel puțin cea mai mare valoare dintre cantitatea aferentă importurilor nete pe o perioadă de 90 de zile și cantitatea aferentă consumului intern pe o perioadă de 61 de zile, calculată pe baza mediei zilnice.

Conform Ordinului Ministerului Energiei nr. 622/2025, în perioada 1 iulie 2025 – 30 iunie 2026, în România sunt 18 agenți economici care au obligația constituirii unor astfel de stocuri.

