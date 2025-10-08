Spoofing prin intermediul numărului de telefon: ce face ANCOM și ce pot face utilizatorii

Spoofing este o tehnică de falsificare a identității apelantului prin afișarea unui număr de telefon care nu aparține persoanei care efectuează efectiv apelul (Caller Line Identification – CLI). În acest mod, sunt folosite numere reale, aparținând altor utilizatori, pentru a efectua apeluri care par de încredere, dar care pot avea un scop fraudulos sau înșelător. ANCOM primește tot mai multe sesizări de la persoane ale căror numere de telefon au fost folosite abuziv în astfel de situații.

Numerele afișate pot fi generate în mod aleator de către persoanele care realizează spoofingul, prin echipamente externe furnizorului de telefonie, fără ca acestea să aibă acces la telefonul sau contul utilizatorului.

Din motive care țin de modul de funcționare a rețelelor și de dificultatea discriminării între apelurile legitime și cele frauduloase, operatorii nu pot împiedica în totalitate apelurile frauduloase care utilizează un număr de telefon, în special dacă acestea nu sunt inițiate în propria rețea. Astfel, restricționarea numărului de către operator ar putea conduce la imposibilitatea utilizării legitime a serviciului de voce de către utilizatorul al cărui număr a fost fraudat, fără a avea impact asupra apelurilor frauduloase.

Măsuri luate de ANCOM

În contextul creșterii semnificative a cazurilor de utilizare în mod fraudulos a resurselor de numerotație, ANCOM a identificat și a impus o serie de măsuri care să faciliteze reducerea semnificativă a incidenței cazurilor de CLI spoofing. Astfel, după consultări organizate împreună cu Direcția de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și principalii furnizori de comunicații electronice, ANCOM a stabilit blocarea apelurilor inițiate din afara teritoriului României, care afișează în mod fals numere naționale de telefonie fixă. Această măsură nu poate fi aplicată în prezent pentru numerele de telefonie mobilă întrucât ar putea afecta utilizarea legitimă a numerelor în străinătate în roaming.

Recomandări pentru protecția utilizatorilor

ANCOM recomandă utilizatorilor care s-au confruntat cu o astfel de situație să își informeze furnizorul de telefonie și să se adreseze organelor de poliție și Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

De asemenea, pentru protecția lor, este util ca utilizatorii: