Sony lansează noi accesorii pentru gama Alpha

Sony lansează două noi accesorii pentru gama de camere Alpha™. Concepute pentru a răspunde nevoilor fotografilor profesioniști care fotografiază frecvent în condiții meteo nefavorabile sau transportă obiective super-tele Alpha pe distanțe lungi, noile accesorii oferă o protecție completă pentru echipamentele Alpha. Astfel, pentru fotografii dedicați activităților în aer liber, Sony va lansa, începând cu luna Decembrie, o husă de transport ce îmbină protecția cu mobilitatea, precum și, din Ianuarie, o husă de protecție împotriva ploii și zăpezii pentru obiectivele super-tele Alpha.

Husă de protecție împotriva ploii

Noua husă de protecție împotriva ploii concepută să reziste în condiții dificile și protejează camera și obiectivul chiar și atunci când plouă sau ninge. Aceasta este realizată dintr-un material respirabil (permeabilitate la vapori de apă de 20.000 g/m²/24h sau mai mare), prevenind acumularea umezelii chiar și în timpul sesiunilor lungi de fotografiere.

Banda de fixare permite atașarea și îndepărtarea rapidă a husei, oferind astfel protecție imediată echipamentului chiar și la schimbări neașteptate de vreme. Când nu este utilizată, husa se pliază și se poate depozita ușor în buzunarul atașat.

O fereastră transparentă integrată permite utilizarea vizorului, monitorului și panoului de control pe camerele compatibile Sony, protejând totodată echipamentul în timpul fotografierii.

Husa de protecție împotriva ploii va fi disponibilă în două mărimi: mare (LCR-EL) și mică (LCR-ES), pentru a se potrivi cât mai bine obiectivului utilizat, și va putea fi achiziționată atât în varianta neagră, cât și în cea albă. Toate variantele vor fi disponibile începând cu luna Ianuarie la prețul de aproximativ 850 lei.

Husă de transport pentru obiective super-tele Alpha

Noua husă de transport pentru obiective super-tele Alpha a fost concepută pentru a oferi o protecție maximă împotriva prafului și zgârieturilor. Aceasta are o formă conică, potrivită perfect pentru depozitarea și transportul obiectivelor Sony compatibile, și completează gama de accesorii pentru fotografia în aer liber, inclusiv cea sportivă sau de natură sălbatică.

Pentru un transport facil, husa este prevăzută atât cu sistem de prindere pe umăr, cât și cu mânere, oferind mai multe opțiuni de purtare: manual, pe umăr sau în diagonală.

Datorită mecanismului de prindere cu fermoar, obiectivul poate fi scos ușor, iar cureaua internă anti-accident îl menține în siguranță dacă fermoarul rămâne deschis, prevenind căderile accidentale.

Noua husă pentru obiective va fi disponibilă în trei mărimi: mare (LCS-LTL) – 940 lei, medie (LCS-LTM) – 900 lei și mică (LCS-LTS) – 850 lei, începând cu luna Decembrie.