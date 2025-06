Sony Future Filmmaker Awards anunță câștigătorii ediției din 2025

FICȚIUNE Câștigător Rossana Montoya (Columbia), My demon Lista scurtă Miguel Angel Caballero & Luis Antonio Aldana (SUA), The Ballad of Tita and the Machines Ethan Evans & Jess Bartlett (Marea Britanie), Outside Noise Alexis Gómez (Mexic), Bumbumpapá Meng Han Hsieh (Taiwan) & Menna Morgan (Marea Britanie), The Test Irene Lopez & Robin Asselmeyer (Suedia), Killing R Linda Ludwig (Germania) & James Curle (Marea Britanie), Under The Blue Andrew McGee (Marea Britanie), First Sight Florine & Kim Nüesch (Elveția), Marriage Unplugged Robin Takao D’Oench (SUA), Fireline

NON-FICȚIUNE Câștigător Juliet Klottrup (Marea Britanie), Travelling Home Lista scurtă César Flores Correa (Mexic), A Field That No Longer Smells of Flowers Will Hewitt & Austen McCowan (Marea Britanie), Have You Seen The Beast? Kieran Hodges (Noua Zeelandă) & Eduardo Vento (Portugalia), Justice Brothers Annabel Moodie (Marea Britanie), Friends on the Outside Loic Niyonkuru & Floriane Kaneza (Burundi), Before 16 Stefan Pollak (Regatul Unit), ALT Jay Kirsten Slemint (Australia), Burnt Country Riah Taipodia (India), Khiew Ranei (Black Clay) Shaquille Zaki Nathandra & Quina Qaumitaquna Mirxela (Indonezia), Tanah Kitai (Our Land)