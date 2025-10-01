Sony a lansat obiectivul FE 100mm F2.8 Macro GM OSS

Sony a lansat Sony FE 100 mm F2.8 Macro GM OSS, primul obiectiv macro telefoto mediu din gama G Master™, compatibil cu camerele foto α™ (Alpha™) cu montură E, cu mărire de 1,4x, stabilizare avansată și manevrare intuitivă.

„Misiunea noastră este să depășim constant barierele creativității pentru creatorii de conținut vizual care spun povești prin imagini, iar noul Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS reflectă perfect această promisiune, ducând fotografia macro dincolo de limitele tradiționale”, a declarat Jazz Sidharh, Lens and Peripheral Marketing Manager, Sony Europe B.V. „ Datorită opticii de ultimă generație, noul obiectiv ridică la un nivel superior nu doar fotografia macro, ci și pe cea de portret sau de nuntă. Suntem încântați să oferim obiectivul Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS ca parte a apreciatei game G Master, oferind performanța de vârf la care creatorii Sony s-au obișnuit și pe care se bazează pentru a-și perfecționa arta.”

Dincolo de percepția umană

SEL100M28GM oferă o mărire maximă de 1,4x, facilitând captarea florilor, obiectelor mici și altor subiecte de tip close-up cu detalii vii, dezvăluind texturi și caracteristici subtile greu de observat cu ochiul liber.

Cu un teleconvertor opționali (comercializat separat), acest obiectiv poate atinge o mărire de până la 2,8x, oferind posibilitatea de a surprinde cadre macro spectaculoase de la o distanță confortabilă. Perfect pentru subiecte greu accesibile și pentru evitarea reflexiilor nedorite.

Proiectare hardware de top

Designul optic avansat integrează două lentile XA (cu asfericitate extremă) și două elemente din sticlă ED (cu dispersie foarte scăzută), asigurând imagini de înaltă rezoluție, de la centru până la margini, cu minimizarea aberațiilor cromatice și a altor distorsiuni

Pentru o focalizare precisă și intuitivă în orice scenariu macro, obiectivul dispune de trei funcții speciale: comutatorul „Full-time DMF” permite trecerea imediată la focalizare manuală printr-o simplă rotire a inelului, chiar și în modul autofocalizare; comutatorul „Focus Mode” schimbă instantaneu între AF și MF; iar inelul de focalizare glisant activează modul FULL MF, controlat de scala de distanță și mărire.

Patru motoare liniare unice XD transformă mecanismul de focalizare, oferind viteze AF (autofocalizare) de aproximativ 1,9 ori mai rapideiii decât în modelele precedente, cu precizie ridicată și funcționare silențioasă.

Inelul special dedicat diafragmei oferă control rapid și direct asupra setărilor acesteia.

Calitate excepțională a imaginii

Diafragma circulară cu 11 lamele creează un bokeh rotund și armonios, iar controlul precis al aberațiilor sferice oferă echilibrul perfect între claritate și fundal estompat, definind bokeh-ul inconfundabil al gamei G Master.

Stratul unic „Nano AR Coating II” acoperă întreaga suprafață a lentilei cu un film subțire și uniform, asigurând claritate excepțională și eliminând reflexiile și ghosting-ul, chiar în condiții de iluminare din spate.

Sistemul optic de stabilizare integrat, optimizat pentru fotografia macro, elimină tremurul în toate direcțiile (sus/jos/stânga/dreapta) și mișcările înainte/înapoi ale aparatului, pentru cadre clare și stabile chiar și atunci când fotografiem din mână.

Preț și disponibilitate

Obiectivul Sony FE 100 mm F2.8 Macro GM OSS va fi disponibil începând cu luna noiembrie 2025 la un preț de aproximativ 8.200 lei.