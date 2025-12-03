Sony a lansat camera Alpha 7 V și obiectivul FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II

Sony a lansat modelul Alpha™ 7 V, cea de-a cincea generație mult așteptată din populara serie mirrorless Full-frame Alpha 7, echipată cu noul senzor de imagine Exmor RS™ CMOS parțial stratificat, cu aproximativ 33,0 megapixeli efectivi.

Noul motor de procesare a imaginii BIONZ XR2 integrează funcțiile unității de procesare AI din cea mai recentă serie α (Alpha). Datorită acestora, Alpha 7 V oferă un progres semnificativ în toate aspectele imagisticii – de la AF (autofocalizare) cu recunoașterea subiectului în timp real și Urmărire în timp real, până la viteză, acuratețe cromatică stabilă, performanță la captarea imaginilor statice și versatilitate video.

De asemenea, Sony lansează obiectivul FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II, un obiectiv zoom standard compatibil Full-frame, compact și ușor, creat pentru a susține fotografierea în rafală de mare viteză a modelului Alpha 7 V.

„Alpha™ 7 V redefinește așteptările privind ceea ce poate realiza o cameră Full-frame versatilă”, a declarat Yann Salmon-Legagneur, Head of Marketing, Sony Imaging, Products and Solutions, Sony Europe. „Prin dezvoltarea inteligenței autofocalizării, a științei culorilor și a capacității de răspuns a sistemului, ne extindem gama cu o opțiune puternică, capabilă să țină pasul cu creativitatea utilizatorilor și să îi aducă mai aproape de îndeplinirea visurilor lor.”

Performanță amplificată prin AI

Modelul Alpha 7 V integrează unitatea de procesare AI (inteligență artificială) în motorul BIONZ XR2, oferind un salt semnificativ în viteza, acuratețea și fiabilitatea autofocalizării. Alpha™ 7 V aduce o îmbunătățire de până la 30% a performanței Autofocalizătii cu Recunoaștere în timp real, care recunoaște instant subiecții vizați și îi urmărește cu precizie ridicată. Cu 759 puncte de detecție de fază și o acoperire a cadrului de până la 94%, camera asigură urmărirea precisă a subiectului pe aproape întreaga zonă a imaginii, chiar și în condiții dificile de iluminare, până la EV -4.0.

Procesarea RAW la rezoluție înaltă este acum compatibilă prin aplicația Imaging Edge Desktop , pentru o flexibilitate fără precedent în post-producție.

Fotografiere continuă de mare viteză, fără compromisuri

Combinația dintre un senzor de imagine CMOS Exmor RS parțial stratificat, cu o viteză de citire de aproximativ 4,5 ori mai rapidă, și procesorul BIONZ XR2 asigură o calitate înaltă a imaginii, cu distorsiuni minime.

În plus, urmărirea de înaltă precizie cu până la 60 de calcule AF/AE pe secundă și fotografierea continuă fără întreruperi de până la 30 fps cu urmărire AF/AE îi asigură pe utilizatori că nu vor rata nicio ocazie, chiar și în cazul subiectelor care se mișcă rapid în moduri complexe, cum ar fi în fotografia de natură și sport. Chiar și la fotografierea RAW pe 14 biți, camera atinge rafale de până la 30 fps cu urmărire AF/AE.

Funcția Pre-Capture , care poate înregistra cu până la o secundă înainte de apăsarea declanșatorului, surprinde momente decisive chiar și în cazul subiecților cu mișcări greu de anticipat, precum animalele de companie sau sportivii.

Performanță remarcabilă a imaginilor statice

Conceput pentru un control creativ maxim, Alpha 7 V oferă până la 16 stopuri de gamă dinamică, asigurând detalii tonale impresionante atât în zonele luminoase, cât și în cele întunecate. Chiar și în scene cu un contrast extrem, camera redă gradații naturale și fluide, de la zonele de umbră până la cele luminate.

Noua funcție Auto White Balance (AWB) bazată pe inteligență artificială utilizează analiza avansată a scenei pentru o redare consistentă a culorilor și estimează sursa de lumină prin tehnologie de deep learning. Prin identificarea automată, cu mare precizie, a sursei de lumină din mediul de fotografiere și ajustarea tonurilor în consecință, camera oferă o reproducere naturală și stabilă a culorilor, imagini mai fidele și reducerea considerabilă a volumul de lucru în post-producție.

Capacități video versatile

Extinzând posibilitățile creative pentru creatorii hibrizi, Alpha 7 V introduce noi moduri de înregistrare 4K, inclusiv 4K 60p supramplificat din 7K în modul full-frame și 4K 120p în modul APS-C, oferind imagini bogate, detaliate și o flexibilitate excepțională în editare.

Citirea completă a fiecărui pixel, fără combinarea lor (pixel binning), permite înregistrarea video cu detalii extrem de fine.

Funcția de stabilizare a imaginii dispune de Dynamic Active Mode , ce permite o înregistrare video fluidă și stabilă chiar și atunci când camera este ținută în mână. Utilizatorii se pot bucura de înregistrări video de înaltă calitate într-o gamă largă de scene, de la vloguri și producții creative până la captarea amintirilor de familie.

Camera dispune, de asemenea, de o funcție de Încadrare Automată care menține automat compoziția optimă a subiecților în timpul înregistrării prin recunoaștere bazată pe inteligență artificială. Acest lucru permite înregistrarea video cu compoziție stabilă în diverse scene.

asigură înregistrarea audio de înaltă calitate prin reducerea zgomotelor de fond constante, minimizarea interferențelor și menținerea sunetului natural. Noua funcție de reducere a zgomotului încorporată în cameră și funcționalitatea îmbunătățită a microfonului internasigură înregistrarea audio de înaltă calitate prin reducerea zgomotelor de fond constante, minimizarea interferențelor și menținerea sunetului natural.

Operabilitate și utilizare îmbunătățite

Conceput pentru a oferi eficiență, modelul Alpha 7 V este compatibil cu Wi-Fi® 6E GHz pentru o transmisie wireless stabilă și de mare viteză, fiind dotat cu două porturi USB Type-C® pentru un flux de lucru îmbunătățit și flexibilitate.

Suportul pentru formatul vertical și sunetul reglabil al declanșatorului electronic fac camera adaptabilă unei varietăți de medii de fotografiere.

Monitorul rabatabil pe 4 axe cu unghiuri multiple combină un design cu înclinare și unul cu unghi variabil, oferind ajustări nelimitate pe orizontală și verticală pentru o libertate de filmare mai mare.

Designul îmbunătățit al mânerului, cu o formă mai ergonomică pentru degete, oferă confort, stabilitate și control superior în sesiunile prelungite.

Conceput pentru fiabilitate

Modelul Alpha 7 V oferă o gestionare îmbunătățită a energiei și o performanță sporită a rezistenței, permițând sesiuni de fotografiere mai lungi, fără întreruperi. Un nou mod Monitor Low Bright (Lumină redusă a monitorului) prelungește și mai mult durata de viață a bateriei, în timp ce gestionarea termică îmbunătățită acceptă înregistrarea 4K extinsă cu o calitate fără compromisuri, aproximativ 630 de fotografii atunci când se utilizează vizorul conform standardelor CIPA.

FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II – Obiectivul universal

Compact, ușor și conceput pentru viteză, modelul FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II este proiectat pentru a exploata la maximum capacitățile de fotografiere continuă ale senzorului Alpha 7 V. Atunci când este utilizat cu modelele de camere compatibile, noul obiectiv oferă urmărire AF/AE de până la 120 fps, fotografiere continuă, stabilizare a imaginii coordonată perfect între corpul camerei și obiectiv, AF disponibil chiar și în timpul zoomului și suport încorporat pentru compensarea efectului de focus breathing (schimbarea ughiului de vizualizare cu focalizarea) fac din acest obiectiv o soluție extrem de versatilă. De la cadre dinamice cu acțiune rapidă, la evenimente intense sau filmări video de înaltă calitate, obiectivul oferă o reacție fluidă și fiabilă.

Preț și disponibilitate

Corpul Alpha 7 V, model ILCE-7M5 va fi disponibil pentru achiziție începând cu jumătatea lunii Decembrie 2025, la un preț de aproximativ 15.500 lei. Obiectivul FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II va fi disponibil în februarie 2026, la un preț de aproximativ 2.400 lei.