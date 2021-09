Sonos lansează noua generație Beam, cu suport pentru Dolby Atmos și pentru noi formate audio

Sonos (Nasdaq: SONO) a anunțat astăzi Beam (Gen 2), noua versiune a soundbarului său compact de top pentru TV, muzică, gaming și multe altele. Noul Beam oferă o experiență de audiție actualizată și imersivă, cu mai multă adâncime și claritate, dar și suport pentru Dolby Atmos. Beam (Gen 2) va fi disponibil la nivel global începând din data de 5 octombrie, la un preț de 2.499 lei, iar precomenzile pot fi realizate începând de astăzi pe www.sonos.com.

„Vorbim deseori despre ideea de a ‘aduce Hollywood-ul acasă’, un catalizator real pentru compania Sonos, iar Beam a jucat un rol extrem de important, din postura de cel mai bine vândut soundbar din categoria sa”, a transmis Patrick Spence, CEO Sonos. „Pe baza a ceea ce am învățat de-a lungul anilor despre experiențele de audiție și despre home theatre, am descoperit o modalitate de a aduce funcții noi și un sunet semnificativ mai bun pentru Beam, totul în aceeași dimensiune compactă care s-a dovedit a fi extrem de populară printre utilizatori”, a completat acesta.

Noul Beam este compatibil cu peste 100 de servicii de streaming disponibile prin intermediul aplicației Sonos, iar fanii se pot aștepta la îmbunătățiri spectaculoase în materie de sunet, design și ambalaj, printre care:

Experiența 3D Audio, cu Dolby Atmos: tehnologie audio imersivă care plasează ascultătorul în mijlocul acțiunii, indiferent dacă experimentează senzația unor avioane ce zboară pe deasupra capului său, aude pași în cameră sau vrea să perceapă orice mișcare a mediului înconjurător.

tehnologie audio imersivă care plasează ascultătorul în mijlocul acțiunii, indiferent dacă experimentează senzația unor avioane ce zboară pe deasupra capului său, aude pași în cameră sau vrea să perceapă orice mișcare a mediului înconjurător. Sunet superior, aceeași dimensiune: cu o putere de procesare mai mare și o nouă gamă de difuzoare fazate, Beam ghidează și localizează sunetul propagat în cameră, pentru o experiență cât mai apropiată de cea reală. Acesta este acum compatibil și cu HDMI eARC, astfel încât utilizatorii pot experimenta filmele și jocurile favorite la un sunet de înaltă definiție, cu suport pentru noi formate audio.

cu o putere de procesare mai mare și o nouă gamă de difuzoare fazate, Beam ghidează și localizează sunetul propagat în cameră, pentru o experiență cât mai apropiată de cea reală. Acesta este acum compatibil și cu HDMI eARC, astfel încât utilizatorii pot experimenta filmele și jocurile favorite la un sunet de înaltă definiție, cu suport pentru noi formate audio. Design mai compact: un grilaj regândit din policarbonat, cu perforații precise, care permite livrarea unui sunet extraordinar, în timp ce produsul se potrivește perfect în orice locuință, la fel ca în cazul lui Sonos Arc.

un grilaj regândit din policarbonat, cu perforații precise, care permite livrarea unui sunet extraordinar, în timp ce produsul se potrivește perfect în orice locuință, la fel ca în cazul lui Sonos Arc. Instalare mai rapidă și mai sigură: cu doar două cabluri și capabilități NFC, instalarea este fluidă, iar procesul este parcurs în doar câteva minute. Doar deschideți aplicația Sonos, urmați câțiva pași simpli și intuitivi și apropiați telefonul de Beam.

cu doar două cabluri și capabilități NFC, instalarea este fluidă, iar procesul este parcurs în doar câteva minute. Doar deschideți aplicația Sonos, urmați câțiva pași simpli și intuitivi și apropiați telefonul de Beam. O experiență sustenabilă: noul Beam are un ambalaj sustenabil, inclusiv din hârtie premium nelaminată, o cutie cadou realizată din 97% hârtie sustenabilă și nu include ambalaj sub formă de spumă de unică folosință.

La fel ca toate produsele Sonos, noul Beam a fost reglat special cu ajutorul Sonos Soundboard – un grup alcătuit din personalități din domeniul muzicii, al filmului și din multe alte arii – pentru a oferi cea mai bună și autentică experiență de audiție. Beam poate fi ajustat și de fiecare utilizator în parte, datorită funcției Trueplay, care detectează și adaptează sunetul oferit de difuzoare în raport cu pereții și cu mobilierul, oferind experiența sonoră ideală pentru camera și configurația fiecăruia. Poziționați Beam în fața unui televizor sau montați-l cu ușurință pe perete cu suportul dedicat. Beam poate fi controlat prin intermediul aplicației Sonos, cu telecomanda, cu ajutorul multiplilor asistenți vocali, Apple AirPlay 2, prin serviciile care oferă conținut audio, dar și în multe alte feluri. Utilizatorii pot folosi Beam ca pe un produs de sine stătător sau pot extinde sistemul wireless, adăugând un subwoofer și o pereche de boxe în partea din spate, pentru entertainment și mai imersiv.

Urmând să se lanseze în acest an pe piețele selectate, Sonos are în plan să integreze suportul Ultra High Definition prin Amazon Music, care le va permite ascultătorilor să se bucure de conținut într-un format pe 24 de biți / 48kHz fără pierderi, dar și de Dolby Atmos Music, o experiență audio imersiv care merge dincolo de limitele înregistrărilor audio tradiționale și îi transpune pe cei care ascultă chiar în lumea evocată de cântec, dezvăluind fiecare detaliu al partiturii. Disponibil fără costuri suplimentare pentru clienții Amazon Music Unlimited, formatul Ultra HD va putea fi ascultat pe toate dispozitivele compatibile cu aplicația S2, cu excepția Play:1, Play:3, Playbase și Playbar, iar Dolby Atmos Music va fi disponibil pe Arc și Beam (Gen 2). Sonos a anunțat și planurile companiei pentru a adăuga suport în ceea ce privește decodarea DTS Digital Surround Sound în cursul acestui an, prin intermediul platformei S2, pe Playbar, Playbase, Amp, pentru ambele generații Beam și pentru Arc.

Beam (Gen 2) va fi disponibil începând cu 5 octombrie la un preț de 2.499 de lei, pe www.sonos.com și în magazinele online ale retailerilor parteneri.