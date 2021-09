Sondaj FREE NOW: 2 din 3 pasageri consideră că siguranța și fiabilitatea sunt cele mai importante criterii atunci când aleg taxi sau ridesharing

Pe măsură ce opțiunile de mobilitate s-au diversificat și au devenit tot mai accesibile, utilizatorii au devenit mai exigenți în ceea ce privește calitatea serviciilor de mobilitate pe care le folosesc pentru a se deplasa în oraș.

Astfel, 65% dintre utilizatorii serviciilor de taxi și ridesharing declară că apreciază siguranța și fiabilitatea serviciului FREE NOW mai mult decât alte aspecte atunci când aleg o opțiune de transport în aplicație, potrivit celui mai recent sondaj realizat de FREE NOW, liderul european de servicii multimodale de mobilitate. Alte criterii semnificative în alegerea aplicației includ ușurința de utilizare a aplicației (64%), raportul calitate-preț și prețurile accesibile (56%), precum și timpul rapid de preluare pe care îl oferă aplicația (49%).

Pasagerii FREE NOW spun că aleg aplicația pentru a comanda un taxi sau o opțiune de ridesharing cel mai des atunci când se îndreaptă spre sau se întorc acasă de la un eveniment, cum ar fi o cină, o ieșire după serviciu, etc (74%), mai arată sondajul. Aplicația FREE NOW este, de asemenea, utilizată adesea pentru deplasările către sau dinspre locul de muncă și la întâlniri de serviciu (70%), pentru a călători spre sau dinspre aeroport/gară (66%), pentru a merge la întâlniri cu prietenii și familia (54%) sau pentru a merge către sau dinspre o programare la spital sau la medic (46%).

„Apreciem feedback-ul clienților noștri și ne bucurăm să vedem că aceștia aleg FREE NOW pentru siguranța pe care le-o oferă. Pentru a ne asigura că utilizatorii se simt mereu în siguranță, lucrăm numai cu șoferi licențiați, care sunt atent selectați și evaluați periodic. O măsură suplimentară pentru îndeplinirea condițiilor de siguranță este îmbunătățirea constantă a serviciului de plată cu cardul în aplicație, alături de dezvoltarea sistemului de asistență a clienților, pentru a veni în sprijinul utilizatorilor. În cele din urmă, încrederea utilizatorilor noștri reprezintă cel mai important indicator atunci când evaluăm rezultatele eforturilor noastre”, a declarat Lennart Zipfel, Country Manager al FREE NOW România.

FREE NOW integrează atât opțiunea de taxi, cât și cea de ridesharing, o caracteristică foarte apreciată de mai mult de jumătate dintre utilizatorii aplicației, care preferă să folosească cele două servicii alternativ, în funcție de costuri și de timpul de așteptare pentru o mașină disponibilă.

Serviciul de mobilitate FREE NOW este disponibil în România din 2019 și permite pasagerilor să se miște liber și rapid în oraș, cu opțiuni atât de taxi, cât și de ridesharing, în București, Iași, Cluj-Napoca, Brașov, Târgu-Mureș, Timișoara, Oradea, Constanța și Sibiu.