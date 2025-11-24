Sondaj Binance Pulse: Noii utilizatori de criptomonede iau în considerare bitcoin, ETH dar și altcoins (BNB, SOL) și investesc, printre altele, pentru a achiziționa ulterior o casă sau o mașină

Cel mai recent sondaj Binance realizat în septembrie 2025 (pe un grup format din 96.752 de utilizatori din 48 de piețe), oferă o imagine detaliată a modului în care oamenii intră acum în domeniul criptomonedelor, ce fac în primele momente și de ce rămân. Conform sondajului Binance, utilizatorii sunt din ce în ce mai încrezători, pragmatici și își împart preferințele între acumularea pasivă de avere și tranzacționare activă, aleg platforme de încredere și produse simple, apelând selectiv la produse mai complexe.

Ce cumpără noii veniți și ce produse folosesc prima dată?

În rândul noilor utilizatori Binance, ETH, BNB și SOL ies în evidență ca altcoin-uri populare. Dar există și câteva tipare regionale: XRP domină în Mexic, părți din Orientul Mijlociu și Asia de Sud, în timp ce DOGE e pe primul loc în Pakistan, iar KERNEL în Bangladesh.

Produsele spun o poveste și mai clară: Binance Earn este cel mai utilizat produs când utilizatorii iau contact pentru prima dată cu exchange-ul, în majoritatea covârșitoare a țărilor, urmat de Convert.

Aceste rezultate sunt în concordanță cu alte sondaje de consum care arată că utilizatorii noi preferă economisirea, staking-ul și randamentele, dorind să fie participanți activi (traderi sau investitori), evitând în același timp însă pierderea totală a capitalului.

Ce îi motivează pe investitori și pe traderi?

Jumătate dintre respondenții Binance se identifică drept investitori pe termen lung (buy and hold), 26% sunt traderi activi pe termen scurt și 23% sunt traderi pe termen mediu (wave).

Acest rezultat reflectă maturizarea pieței crypto în general: tot mai mulți dețin pe termen lung, mai puțini sunt doar traderi speculativi.

În sondaj, primele 3 motive pentru a interacționa cu active digitale sunt: căutarea de randamente mai mari, diversificarea portofoliului și investirea pentru achiziții viitoare (exemplu: cumpărarea unei case).Deși procentele variază pe țări, direcția este identică cu cele mai mari studii globale.

Practic, aceste motive explică înclinația inițială spre produse cu venit pasiv și coșuri diversificate care includ monedele majore plus altcoin-uri populare. Investitorii vor expunere și opțiuni fără micromanagement constant. Programele Earn oferă o metodă simplă de a rămâne în piață. În piețele emergente, utilizarea stablecoin-urilor pentru plăți și păstrarea valorii atrage utilizatori retail care nici măcar nu se consideră „investitori”.

Ecuația încrederii: Ce blochează înscrierile?

Când oamenii ezită, principalele motive sunt: securitatea informațiilor personale, siguranța activelor și riscul de înșelătorii, în concordanță cu multe sondaje globale. De exemplu, Security.org raportează că persoanele care nu dețin criptomonede invocă valoarea instabilă, amenințările de securitate (atacuri cibernetice, pierderea accesului) și lipsa protecției guvernamentale.

Sondajul arată clar și de ce este aleasă platforma Binance: reputația mărcii ca fiind sigură și de încredere, măsuri robuste de securitate și gama largă de active crypto suportate.

Adopția crypto e impulsionată de utilitate și randament

În piețele dezvoltate, noii veniți încep adesea cu monedele majore cunoscute și active mai mici în tendințe, apoi migrează spre randamente pasive și conversii simple. În piețele cu inflație mare sau remitențe, stablecoin-urile și transferurile domină.

Gânduri finale

Cel mai recent sondaj al utilizatorilor Binance sugerează că centrul de greutate al cripto se mută spre o participare echilibrată. Noii utilizatori sunt pragmatici: încep cu active pe care le recunosc sau care răspund nevoilor locale și aleg produse cu interacțiune minimă care îi țin în piață.

Îngrijorările legate de securitate și înșelătorii persistă, dar brand-urile de încredere și reglementările tot mai clare reduc treptat barierele de intrare în industria și piața cripto.