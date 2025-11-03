Soluție Wi-Fi hibridă oferă acces online fără întreruperi pentru un spital important din oraș

Spitalul Dominikus din Berlin, Germania („Caritas-Klinik Dominikus”) este un spital de urgență cu numeroase departamente specializate, inclusiv chirurgie, ortopedie, maternitate și radiologie. Caritas-Klinik Dominikus este o parte integrantă a asistenței medicale din Berlin de aproape 100 de ani, oferind îngrijire medicală de înaltă calitate, opțiuni terapeutice personalizate și sprijin social și pastoral pentru pacienți. Spitalul face parte din grupul Caritas-Krankenhilfe, care operează patru spitale, două centre medicale, un hospice și o academie de asistență medicală, în Berlin și Brandenburg.

Misiunea spitalului: îngrijirea va fi adaptată fiecărui pacient în parte pentru a-i reda în mod eficient și eficient sănătatea optimă. Acest lucru poate fi facilitat doar atunci când rețeaua spitalului funcționează fără probleme și este supusă unei modernizări și dezvoltări continue.

Ca parte a programului de finanțare publică al Senatului din Berlin, Caritas-Klinik Dominikus a primit finanțare pentru a stabili o rețea Wi-Fi gratuită pentru pacienții săi. Așa a început acest proiect, care a fost extins în curând pentru a oferi Wi-Fi întregului spital și a se integra cu infrastructura rețelei prin cablu. Noua rețea wireless trebuia să îndeplinească cerințele stricte ale asistenței medicale moderne, punând accent pe stabilitatea rețelei și accesul permanent la imagistica diagnostică și datele pacienților, aspect esențial pentru a asigura cele mai bune rezultate posibile ale tratamentului. De asemenea, au fost necesare gestionarea automatizată și monitorizarea ușoară a noii rețele pentru a economisi timp și bani acestui spital aglomerat.

Necesar: Conectivitate non-stop și gestionare simplă

Compania berlineză TELBA GmbH, partener Platinum de lungă durată al Allied Telesis, a avut provocarea de a găsi o soluție de rețea wireless care să satisfacă toate nevoile spitalului. Scopul: planificarea și implementarea unei rețele complet noi, de ultimă generație, pentru a oferi acces wireless permanent, care să poată gestiona cu ușurință numeroasele aplicații critice ale spitalului, să ofere conectivitate de înaltă performanță pentru imagistica diagnostică și alte sisteme medicale și să reducă cheltuielile administrative IT.

Răspunsul a fost Allied Telesis. André Süß, manager de conturi și soluții la TELBA GmbH, își amintește întâlnirea cu Allied Telesis în timpul fazelor de planificare a proiectului: „Cu siguranță au existat și alte oferte competitive care inițial păreau bune, dar nu au putut trece testele calitative. Allied Telesis a fost singurul furnizor care a putut îndeplini cerința numărul unu – să ofere un sistem de management unificat”, spune Süß.

Implementarea unei noi rețele în timpul programului de lucru

Spitalele nu se opresc niciodată din lucru. Toate lucrările de implementare a rețelei – cablarea, instalarea switch-urilor și a punctelor de acces (AP) și configurarea mediului de management – au trebuit efectuate în timpul funcționării spitalului, fără a afecta pacienții și sub o presiune considerabilă a timpului.

Acest lucru ar putea părea imposibil, dar totul este într-o zi de muncă pentru TELBA GmbH. În calitate de specialist experimentat în sectorul medical, tehnicienii săi sunt bine pregătiți pentru instalații în timpul operațiunilor comerciale continue. Iar TELBA GmbH nu ezită să recomande Allied Telesis: „Spre deosebire de alți producători, Allied Telesis oferă un parteneriat real, cu asistență competentă și dedicată de la A la Z”, spune Michael Brase, director general al TELBA GmbH.

Soluții de rețea Allied Telesis: Conectivitate perfectă

Spitalul a ales o soluție integrată cu fir și wireless de la Allied Telesis. Switch-urile centrale, de distribuție și de margine oferă infrastructura pentru conectarea echipamentelor de imagistică diagnostică și a altor sisteme critice utilizate în funcționarea unui spital aglomerat, în timp ce Allied Telesis Autonomous Management Framework™ (AMF) automatizează multe sarcini administrative zilnice pentru o rețea plug-and-play cu gestionare zero-touch.

Switch-urile de margine utilizează Power over Ethernet (PoE) pentru a conecta și alimenta punctele de acces Allied Telesis TQ5403. Aceste puncte de acces hibride, în premieră mondială, acceptă simultan arhitecturi wireless cu un singur canal și cu mai multe canale, oferind avantajele ambelor: roaming perfect pentru dispozitivele în mișcare și debit maxim pentru echipamentele din locații fixe.

Pentru gestionarea punctelor de acces wireless s-a folosit tehnologia Allied Telesis Autonomous Wave Control™ (AWC). AWC analizează automat traficul și apoi optimizează rețeaua wireless pentru a asigura performanțe maxime și interferențe minime, ceea ce reduce și costurile de implementare și operare. La Caritas-Klinik Dominikus, aceasta permite o experiență Wi-Fi de înaltă calitate, care răspunde dinamic modului în care personalul spitalului accesează sistemele medicale cu diverse dispozitive wireless specializate, oferind totodată Wi-Fi gratuit pentru pacienți, familiile acestora și vizitatori.

Întreaga rețea este monitorizată și gestionată cu ajutorul platformei grafice de gestionare a rețelei Vista Manager™ EX, oferind vizibilitate unică asupra întregii rețele cu fir și fără fir. Această combinație puternică îndeplinește cu ușurință cerința numărul unu a proiectului pentru management unificat.

Wi-Fi non-stop, Îngrijire non-stop a pacienților

Această nouă rețea este un pas important pentru spital către asigurarea viitorului prin eficiență digitală. Spitalul se bucură acum de o rețea non-stop care oferă acces îmbunătățit la sisteme online, cum ar fi imagistica diagnostică, Wi-Fi optim atât pentru personal, cât și pentru pacienți și administrare simplificată a rețelei pentru personalul IT.

AMF automatizează gestionarea dispozitivelor cu fir, în timp ce AWC optimizează automat rețeaua fără fir pentru a permite accesul fără probleme la resursele și aplicațiile online ale spitalului, de oriunde și oricând. Aceste tehnologii inovatoare, pe care în prezent doar Allied Telesis le poate furniza, înseamnă că Caritas-Klinik Dominikus are astăzi una dintre cele mai moderne și orientate spre viitor soluții din Germania.

AMF, AWC și Vista Manager EX oferă personalului IT vizibilitate și raportare concretă pentru întreaga rețea, cu auto-reparare încorporată și timp administrativ redus – eliberând departamentul IT al spitalului pentru a-și utiliza resursele prețioase în proiecte noi care aduc beneficii reale spitalului. Cu această soluție, Caritas-Klinik Dominikus este acum excepțional de bine echipată pentru aplicații viitoare și digitalizare în sectorul medical.