Smartphone-urile ZTE nubia sunt disponibile la prețuri speciale în cadrul Revoluției Prețurilor la eMAG

ZTE Corporation, un lider global în tehnologie și inovație, anunță că, în perioada 15–16 septembrie 2025, mai multe modele de smartphone-uri ZTE nubia sunt disponibile la prețuri speciale în cadrul campaniei „Revoluția Prețurilor” organizată de eMAG.

Noile modele includ telefoane 5G și 4G cu performanțe competitive, design modern și prețuri accesibile, adresându-se utilizatorilor care își doresc conectivitate rapidă și o experiență de utilizare fluidă.

Modele ZTE incluse în promoție:

ZTE nubia NEO 3GT oferă performanțe de top pentru gaming și multitasking, cu 12 GB RAM (20GB extins), 256 GB stocare, conectivitate 5G Dual SIM, un ecran OLED de 6,8 inci, butoane dedicate pentru gaming și o baterie de 5.000 mAh ce susține utilizarea intensă.

ZTE nubia Flip 2 impresionează prin designul său inovator și ecranul OLED pliabil de 6,9 inci, completat de 8 GB RAM (20GB extins), 256 GB stocare, conectivitate 5G Dual SIM și o baterie de 4.325 mAh pentru o experiență mobilă flexibilă.

ZTE nubia NEO 2 combină puterea celor 8 GB RAM (20GB extins) și 256 GB stocare cu un ecran FHD+ de 6,72 inci cu rata de refresh 120Hz și conectivitate 5G Dual SIM, fiind echipat cu o baterie de 5.200 mAh ce garantează autonomie de lungă durată.

ZTE Blade V70 Vita aduce un echilibru excelent între accesibilitate și funcționalitate, oferind 4 GB RAM (14GB extins), 256 GB stocare, un ecran FHD+ de 6,7 inci si rata de refresh de 120Hz, conectivitate 4G Dual SIM și o baterie de 5.000 mAh pentru utilizarea zilnică.

ZTE Blade A75 5G pune tehnologia de ultimă generație la îndemâna tuturor, cu 4 GB RAM (8GB extins), 128 GB stocare, conectivitate 5G Dual SIM, un ecran IPS de 6,6 inci cu rata de refresh de 120Hz și o baterie de 5.000 mAh.

Performanță și accesibilitate

Smartphone-urile ZTE nubia incluse în ofertă sunt echipate cu procesoare performante, baterii de mare capacitate și camere versatile, fiind ideale pentru multitasking, divertisment sau gaming. Cu un design elegant și conectivitate 5G/4G, aceste modele oferă un raport excelent între calitate și preț.

Telefoanele sunt disponibile exclusiv pe eMAG.ro la prețuri promoționale, pe durata campaniei „Revoluția Prețurilor”.