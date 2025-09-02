Smart money, safe kids: De ce educația financiară trebuie să meargă mână în mână cu securitatea cibernetică

Pe măsură ce copiii cresc într-o lume în care banii sunt în mare parte digitali, securitatea cibernetică a devenit o parte fundamentală a educației financiare. Spre deosebire de generațiile anterioare, primele lor experiențe cu banii nu sunt doar pușculițele, ci și achizițiile în aplicații, loot box-urile din jocuri și cardurile prepaid conectate la portofele digitale. În ghidul Kaspersky „Digital Schoolbag: A Parent’s Guide for the School Year”, experții noștri oferă sfaturi despre cum pot fi învățați copiii să gestioneze banii în mod responsabil și sigur în lumea digitală.

Perioada de început de școală nu înseamnă doar cărți și uniforme noi, ci este și un moment crucial pentru a construi obiceiuri sănătoase care îi vor însoți pe copii toată viața. Dintre acestea, educația financiară devine rapid una dintre cele mai importante. Totuși, întrucât modurile în care copiii interacționează cu banii s-au schimbat dramatic, învățarea valorii acestora trebuie să includă acum și învățarea modului în care să-i protejeze într-un mediu digital.

Dacă cei mici nu sunt conștienți de riscurile online, chiar și o educație financiară solidă nu îi va proteja de phishing deghizat în concursuri, oferte false din jocuri, reînnoiri ascunse de abonamente sau furt de identitate. Prin integrarea educației financiare cu protecția digitală, părinții își pot pregăti copiii nu doar să gestioneze banii inteligent, ci și să se apere de amenințările cibernetice care vin la pachet.

Un punct de pornire eficient este stabilirea unei structuri de bază a bugetului pentru cheltuielile tipice, precum rechizite școlare, mâncare, achiziții legate de sport sau hobby-uri și, bineînțeles, distracție – de la aplicații și jocuri până la abonamente.

În loc ca părinții să controleze fiecare achiziție în parte, o soluție mai eficientă este discutarea în termeni de procente. De exemplu, 70% din bani pot fi alocați pentru cheltuieli legate de școală, 20% pentru distracție și 10% pentru economii. Acest exercițiu deschide, de asemenea, oportunitatea de a introduce noțiuni de educație financiară digitală: explicarea modului în care achizițiile din aplicații, microtranzacțiile sau taxele ascunse pot epuiza rapid soldul, dacă nu există atenție și responsabilitate.

Deși numerarul pare o soluție simplă, acesta poate fi pierdut, furat sau cheltuit fără urmă. O alternativă mai sigură este introducerea cardurilor bancare pentru copii sau a portofelelor digitale cu controale parentale, care permit stabilirea limitelor de cheltuieli, monitorizarea tranzacțiilor și blocarea anumitor categorii. În plus, protejarea mediului digital rămâne esențială, motiv pentru care instalarea unei soluții de securitate cibernetică ce asigură navigare sigură și protecția plăților este o măsură de protecție indispensabilă.

Chiar dacă cei mici nu realizează importanța securității conturilor, o parolă slabă sau un dispozitiv pierdut pot compromite accesul la toate instrumentele financiare. Părinții pot preveni astfel de riscuri prin activarea autentificării cu doi factori, folosirea unui manager de parole și învățarea regulilor de bază pentru parole sigure. Odată transformate în obiceiuri zilnice, aceste măsuri îi ajută pe copii să-și protejeze atât finanțele, cât și datele personale.

Una dintre cele mai frecvente capcane financiare pentru copii sunt abonamentele, întâlnite în jocuri, aplicații educaționale sau servicii de streaming, care se transformă rapid din „free trial” în taxe lunare. Pentru a evita astfel de situații, cei mici trebuie să învețe să ceară acordul părinților înainte de a activa un abonament, să verifice setările de reînnoire automată și să urmărească termenele de expirare, astfel încât să nu piardă controlul asupra cheltuielilor.

Pe partea parentală, verificarea periodică a istoricului de achiziții din magazinele de aplicații și monitorizarea notificărilor de reînnoire reprezintă pași esențiali. În plus, multe aplicații bancare și soluții de securitate pot semnala plățile recurente sau pot trimite alerte în timp real pentru fiecare tranzacție, facilitând astfel controlul asupra cheltuielilor. Transformând gestionarea abonamentelor într-o responsabilitate comună, părinții îi pot ajuta pe copii să înțeleagă că toate „cheltuielile invizibile” sunt, de fapt, costuri reale care necesită atenție constantă.