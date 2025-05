STIRI TECH & TRENDING Signify lansează un tub LED realizat din plastic reciclat Ionut Razvan Share







Signify (Euronext: LIGHT) anunță extinderea portofoliului său de soluții de iluminat circular, prin lansarea primului tub LED din Europa realizat din plastic reciclat. În medie, 40% din conținutul de plastic al noului Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains provine din plastic reciclat post-consum (PCR)¹. De asemenea, ambalajul respectă cerințele Signify privind sustenabilitatea, fiind compus în proporție de 80% din hârtie reciclată. Disponibil pentru prima dată pe piața mainstream din Europa, întreaga gamă de tuburi MASTER T8 EM/mains va fi actualizată cu materiale PCR și va fi disponibilă și pe piețele din ASEAN, Indonezia și China extinsă. Utilizarea plasticului PCR optimizează utilizarea resurselor prin reducerea necesarului de plastic virgin și minimizarea deșeurilor depozitate la groapa de gunoi. Plasticul PCR este obținut din materiale refolosite de consumatori, iar pentru acest produs, se utilizează materiale precum plase de pescuit, bidoane de apă și faruri auto. Practic, o instalare de 1.000 de tuburi LED reutilizează echivalentul plasticului conținut în 2.500 de sticle PET de 0,5 l². Harshavardhan Chitale, CEO al diviziei Professional Business din cadrul Signify, declară:

„La Signify, circularitatea este în centrul dezvoltării produselor noastre. Ambiția noastră este să decuplăm creșterea de consumul de resurse. Pe lângă eficiența energetică și durabilitatea sporită a produselor, ne concentrăm pe utilizarea redusă a materialelor – ceea ce aduce beneficii de cost și ușurință în utilizare în timp. Trecerea la tuburile MASTER LEDtube T8 este atât o alegere economică inteligentă, cât și una responsabilă din punct de vedere ecologic. Pe lângă faptul că dăm o nouă viață plaselor de pescuit, bidonașelor și farurilor vechi, oferim performanță de iluminat excelentă și eficiență energetică.” Cu o eficiență luminoasă de până la 185 lm/W, MASTER LEDtube T8 are o etichetă de eficiență energetică de clasa B. Durata sa de viață de 75.000 de ore reduce frecvența înlocuirii, iar atunci când vine acel moment, înlocuirea se poate face fără a modifica corpurile de iluminat existente, evitând astfel generarea de deșeuri suplimentare. La sfârșitul duratei sale de viață, tubul poate fi demontat cu ușurință și reintegrat în procesul de reciclare. Soluția este potrivită pentru numeroase aplicații, inclusiv birouri, școli și depozite, și poate fi instalată oriunde, funcționând cu balast electromagnetic (EM) sau conectată direct la rețea. De asemenea, are o construcție robustă și un design din plastic rezistent la șocuri, testat conform standardului IEC 61549. La trecerea de la tuburi fluorescente, utilizatorii se pot aștepta la o recuperare completă a investiției în mai puțin de cinci luni și la economii anuale de peste 57.000 € prin actualizarea a 1.000 de unități de tuburi fluorescente de 58W la noul MASTER LEDtube T8.³ În comparație cu un tub fluorescent, MASTER LEDtube T8 poate reduce emisiile de CO₂ cu 1.170 kg pe durata sa de viață.⁴ Economiile anuale de energie ar fi suficiente pentru a încărca 124 de smartphone-uri timp de un an.⁵

