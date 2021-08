SIGNAL IDUNA lansează o versiune nouă a aplicației Signal Care Assistant

Compania de asigurări SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE lansează o versiune nouă și îmbunătățită a aplicației Signal Care Assistant, introducând o serie de noi facilități și funcții actualizate pentru cei care dețin o asigurare sau sunt interesați de orice alt produs de asigurare din portofoliul companiei.

Utilizatorii au la dispoziție atât funcționalitățile specifice pentru accesarea asigurării de sănătate, cât și pentru administrarea asigurării de viață unit-linked 101 Invest, un produs de asigurare cu componentă investițională. Prin intermediul aplicației, clienții actuali și potențiali se pot interesa despre tipurile de asigurări de sănătate și de viață din portofoliul SIGNAL IDUNA. În plus, pot realiza rapid plata primelor de asigurare sau gestiona polițele pentru dependenții minori.

„Transformarea digitală a fost cuvântul de ordine în ultima perioadă, care s-a aplicat și în domeniul asigurărilor. Oamenii petrec tot mai mult timp online, indiferent de moment și de loc, iar consumul de informații a fost categoric accelerat de pandemie. Noi am înțeles cu mult timp înainte că accesul digital la serviciile de asigurare este esențial și că reprezintă viitorul. Prin noua versiune a aplicației venim în întâmpinarea clienților cu o modalitate simplificată și intuitivă de accesare a serviciilor de asigurare și cu noi funcționalități implementate pentru produsul lansat recent. Oricine are posibilitatea să aleagă asigurarea de sănătate de care are nevoie, să aplice pentru o asigurare de viață unit-linked și să aibă acces la noutățile SIGNAL IDUNA. Înainte de upgrade, deja o treime din asigurați accesau beneficiile polițelor prin intermediul aplicației și ne așteptăm ca numărul lor să crească exponențial”, declară Mihaela Drugă, Membru al Directoratului SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE.

Cei care dețin o asigurare de sănătate pot beneficia de noile funcții ale aplicației, precum serviciile de programare prin telemedicină și de transfer bancar pe cardul Easy Pay, conform acoperirilor. Aceștia vor putea efectua programări la oricare din cele peste 1.200 de clinici, spitale și laboratoare medicale partenere SIGNAL IDUNA sau solicita autorizație pentru o programare realizată deja la un furnizor medical din rețeaua Mediqa Net.

O altă noutate este opțiunea Utilizator neautentificat (Guest view) care permite tuturor celor interesați de o asigurare SIGNAL IDUNA vizualizarea parțială a aplicației, familiarizarea cu portofoliul de produse și posibilitatea să cumpere sau să trimită o solicitare de achiziție.

Totodată, utilizatorii pot să administreze mai multe polițe în același cont și să o aleagă pe cea pe care doresc să o folosească, în funcție de acoperirile de care au nevoie la momentul respectiv. În plus, de pe același cont pot administra și polițele pentru minori, pot efectua plăți, iniția și trimite solicitări de rambursare, urmărind în timp real statusul acestora.

Pentru posesorii unei asigurări de viață unit-linked, există de acum o secțiune dedicată, complet nouă în aplicație. Aceasta include modificarea investițiilor prin transferul de procent din unități între fonduri, înregistrarea de Top Up, vizualizarea grafică a evoluției fondurilor investiționale, dar și modificarea categorie de beneficiari ai poliței sau schimbarea frecvenței de plată.

Dezvoltarea aplicației a fost realizată de compania de software Tremend Software Consulting, iar actualizările și funcțiile noi au avut la bază feedback-ul asiguraților, din dorința de a răspunde cât mai precis nevoilor acestora.

Aplicația Signal Care Assistant se poate descărca gratuit din Play Store sau App Store sau accesa în versiunea web. Instalarea aplicației este necesară doar în cazul în care utilizatorul nu are versiunea anterioară deja descărcată. Actualizarea se va realiza automat dacă telefonul are activă această opțiune sau se va face manual din Play Store și App Store. Versiunea anterioară a aplicației va putea fi accesată până la finalul lunii octombrie a.c.

Aplicația este disponibilă în română și engleză, iar accesul se realizează simplu și rapid, pe baza unui cont unic și personalizat, ce poate fi creat cu adresa de e-mail și parolă, contul de Facebook, Google sau Apple.