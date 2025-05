STIRI TECH & TRENDING Server Axis optimizat cu AI pentru îmbunătățirea supravegherii video, chiar și în scenarii aglomerate Ionut Razvan Share







Axis Communications anunță lansarea unui server de înregistrare de ultimă generație, conceput special pentru a optimiza aplicațiile de analiză bazate pe inteligență artificială, precum căutarea în text liber în AXIS Camera Station Pro Smart search. Acest server oferă performanțe și eficiență de neegalat în scenarii aglomerate și le oferă clienților instrumentele necesare pentru a valorifica pe deplin potențialul sistemelor lor de supraveghere video. Serverul AXIS Camera Station S1228 Rack AI Optimized oferă capabilități avansate pentru îmbunătățirea investigațiilor. Asigură o experiență de utilizare excepțională în utilizarea funcției de căutare în text liber, chiar și în cele mai solicitante și medii dinamice. Utilizatorii pot căuta cu ușurință înregistrări video de la mai multe camere, folosind căutarea în text liber, și pot găsi rapid obiectele în mișcare. Serverul beneficiază de o configurație puternică, incluzând o unitate de procesare grafică NVIDIA (GPU), două unități SSD și un procesor performant. Acesta procesează eficient numeroase obiecte aflate în mișcare într-o scenă și recuperează interogările specificate de utilizatori în câmpul de căutare în text liber. Comparativ cu un server standard, AXIS S1228 poate gestiona de până la 10 ori mai multe detecții, în funcție de scenă și rezoluție. Astfel, rezultatele căutării în text liber pot apărea de până la 1000 de ori mai rapid în scene aglomerate, comparativ cu serverele obișnuite. Principalele beneficii: Optimizat pentru aplicații de analiză bazate pe AI, cum ar fi căutarea în text liber;

Ideal pentru scene aglomerate cu numeroase obiecte în mișcare;

Include 28 de licențe AXIS Camera Station Pro și 12 TB spațiu de stocare;

Înlocuire la sediu în următoarea zi lucrătoare și garanție de 5 ani;

Funcții și standarde avansate de securitate cibernetică. Acest dispozitiv sigur este proiectat pentru a respecta politici guvernamentale stricte. De exemplu, utilizează un modul de platformă de încredere (TPM) certificat FIPS 140-2 nivel 2. Produs într-o țară desemnată TAA, este compatibil cu prevederile NDAA FY19 și FY2023 și este însoțit de o listă de materiale software (SBOM) pentru conformitate completă cu reglementările. În plus, cu servicii precum „Păstrează-ți hard disk-ul” și „Asistență la sediu în ziua lucrătoare următoare”, precum și o garanție hardware de 5 ani, utilizatorii se pot baza pe Axis pentru calitate, fiabilitate și suport la cel mai înalt nivel.

