Seria HP OmniBook 5 cu Snapdragon, laptop cu o durată de viață a bateriei de până la 34 de ore

HP a anunțat noua serie OmniBook 5 cu Snapdragon®, o gamă de laptopuri cu AI care oferă răspuns instantaneu, autonomie incredibilă a bateriei și productivitate neîntreruptă, beneficiind de puterea și performanța unui PC AI modern. Cele mai noi laptopuri consumer mainstream de 14″ și 16″ din seria HP OmniBook 5 se mândresc cu cea mai lungă durată de viață a bateriei din lume pentru un notebook PC AI[i]. Cu o durată de viață a bateriei de până la 34 de ore[ii] și un design care oferă mobilitate, seria HP OmniBook 5 cu Snapdragon® este construită pentru studenți și pentru familiile care își doresc performanță în fiecare zi, fără să piardă din putere și eficiență atunci când dispozitivul e scos din priză. În plus, HP Fast Charge[iii] recuperează până la 50% din baterie în doar 30 de minute cu un mini adaptor de 65W care are cam jumătate din dimensiunea și greutatea modelului anterior[iv]. Cele mai noi modele OmniBook 5 de 14″ și 16″ de la HP sunt proiectate împreună cu Qualcomm pentru a oferi performanțe AI incredibile într-un dispozitiv subțire și ușor, alimentat de NPU de 45 TOPS în procesoarele Snapdragon® X și X Plus[v]. Cele două noi PC-uri Copilot+ includ experiențe exclusive bazate pe AI, cum ar fi Recall (previzualizare), Click-to-Do (previzualizare), Windows Search îmbunătățit, Cocreator în Paint și multe altele[vi]. În plus, cu HP AI Companion integrat, oferă instrumente utile pe dispozitiv, inclusiv analiza documentelor și optimizarea performanței PC-ului[vii]. Seria HP OmniBook 5 cu Snapdragon® are un ecran OLED 2K[viii] – mult timp asociat cu dispozitivele high-end – în culori vibrante, cu contrast profund și imagini aproape edge-to-edge. Dispozitivele oferă și caracteristici robuste de divertisment și colaborare cu o cameră IR FHD 1080p[ix] și suport pentru un ecran extern 5K sau două ecrane 4K, pentru a transforma un laptop portabil într-un studio imersiv, acasă sau la birou. HP Audio Boost 2.0 asigură claritatea sunetului cu difuzoare duble, două amplificatoare discrete și eliminarea zgomotului cu ajutorul AI. Parte a celui mai sustenabil portofoliu de PC-uri din lume[x], seria HP OmniBook 5 cu Snapdragon încorporează metale reciclate[xi] și materiale plastice recuperate din natură[xii], într-un design ușor din aluminiu. Prețuri și disponibilitate globale [xiii] HP OmniBook 5 14 cu Snapdragon este așteptat să fie disponibil în luna iulie, la un preț de pornire de 799,00 $ pe com.

HP OmniBook 5 16 cu Snapdragon este așteptat să fie disponibil în luna iulie, la un preț de pornire de 849,00 $.

