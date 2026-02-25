Segmentul corporate ajunge la 20% din vânzările evomag, pe fondul creșterii proiectelor mari și a comenzilor integrate

Segmentul corporate a urcat la 20% din vânzările totale evomag în 2025, marcând o etapă de consolidare a diviziei dedicate companiilor. Evoluția a fost susținută de creșterea valorii medii a unei comenzi la 2.000 de euro, cu aproximativ 10% peste nivelul din 2024, și de orientarea tot mai accentuată către proiecte de infrastructură de amploare.

Proiectele mari generează jumătate din segmentul corporate

Aproximativ 50% din vânzările corporate provin din proiecte B2B directe și recurente, definite prin achiziții strategice de echipamente de ultimă generație și soluții integrate, care depășesc media standard de consum.

Cele mai relevante livrări din 2025 au inclus proiecte individuale de infrastructură IT portabilă, cu flote de laptopuri care au depășit 200.000 de euro per contract, precum și parteneriate cu dezvoltatori imobiliari pentru furnizarea de soluții complete de electrocasnice și sisteme de aer condiționat în cadrul unor ansambluri rezidențiale de anvergură.

Această evoluție indică o schimbare clară de poziționare a diviziei corporate, care trece de la tranzacții punctuale la proiecte integrate, cu impact operațional direct pentru clienți.

„2025 a fost anul în care segmentul corporate a trecut la un alt nivel de complexitate. Am livrat proiecte de sute de mii de euro, care au presupus planificare, consultanță și integrarea mai multor categorii de produse și servicii într-o singură arhitectură funcțională. Companiile au devenit mai atente la eficiența investițiilor și la predictibilitatea costurilor, iar acest lucru a schimbat modul în care sunt structurate comenzile. Vedem mai puține achiziții fragmentate și mai multe proiecte complete, gândite pe termen mediu, cu accent pe performanță și continuitate operațională. În acest context, rolul nostru evoluează către cel de partener care înțelege obiectivele de business ale clientului și propune soluții coerente, susținute de servicii și opțiuni de finanțare adecvate”, spune Mihai Pătrașcu, CEO evomag.

Serviciile câștigă relevanță în proiectele integrate

Serviciile au ajuns la o pondere de 4% din cifra de afaceri corporate în 2025, fiind integrate în mod constant în proiectele de amploare. Printre cele mai solicitate se numără mentenanța pentru PC și laptop, instalarea sistemelor de aer condiționat și montajul electrocasnicelor.

În cazul proiectelor integrate, includerea serviciilor de configurare, instalare și mentenanță contribuie la creșterea valorii totale a contractelor și la consolidarea relațiilor pe termen lung cu partenerii corporate.

evomag Corporate este departamentul din cadrul evomag, special axat pe cerințele și particularitățile afacerilor din România care au nevoie de servicii IT de calitate, de configurarea infrastructurii IT, de servere și soluții de rețelistică, echipamente hardware și software pentru videoconferințe, precum și alte soluții de lucru. este departamentul din cadrul evomag, special axat pe cerințele și particularitățile afacerilor din România care au nevoie de servicii IT de calitate, de configurarea infrastructurii IT, de servere și soluții de rețelistică, echipamente hardware și software pentru videoconferințe, precum și alte soluții de lucru.

Investiții consolidate și deschidere către leasing

Contextul economic al anului 2025, marcat și de blocaje administrative și întârzieri în accesarea fondurilor europene, a determinat companiile să recurgă într-o măsură mai mare la bugete proprii. În paralel, a crescut interesul pentru soluții de leasing operațional și financiar, ca instrument de optimizare a cash-flow-ului.

Echipa dedicată segmentului corporate a fost consolidată la 8 specialiști, cu accent pe consultanță de business și soluții de finanțare, pentru a susține proiecte mai complexe și pentru a adresa companii cu nevoi extinse de infrastructură.

Zona achizițiilor publice, în așteptarea deblocării fondurilor

Segmentul achizițiilor publice prin platforma SICAP a fost influențat în 2025 de restricțiile și blocajele guvernamentale privind investițiile instituționale, ceea ce a condus la o ușoară scădere a valorii totale generate în acest canal.

Cele mai active instituții au fost din domeniul educației și al administrației publice, cu investiții orientate în special către infrastructură IT portabilă și echipamente pentru colaborare la distanță.

evomag rămâne pregătită pentru reluarea investițiilor publice în 2026, susținută de o echipă specializată în proiecte dedicate sectorului public și de integrarea tehnică ce permite inițierea solicitărilor în SICAP direct din pagina de produs. Compania asigură un timp mediu de răspuns de aproximativ două ore pentru cererile venite din partea instituțiilor, facilitând astfel derularea rapidă și predictibilă a procedurilor de achiziție.

Pentru 2026, obiectivul companiei este consolidarea poziției de partener strategic în proiectele corporate de amploare și creșterea prezenței în zona achizițiilor publice, pe măsură ce noile axe de finanțare europeană vor deveni operaționale.