Securizarea infrastructurii critice în era NIS2

Odată cu intrarea în vigoare a NIS2 în întreaga UE, operatorii de infrastructură critică trebuie să regândească modul în care securizează accesul în medii extrem de sensibile. În centrul acestei schimbări se află securitatea identității fără parolă – o nouă paradigmă pentru controlul accesului, reducerea riscurilor și atingerea conformității.

Să analizăm de ce identitatea fără parolă este o linie vitală de apărare pentru energie, transporturi, asistență medicală și alte sectoare critice.

NIS2 schimbă totul

Directiva NIS2 a UE ridică ștacheta pentru securitatea cibernetică în cadrul infrastructurii critice. Acoperind sectoare de la energie și transporturi până la asistență medicală și finanțe, aceasta se concentrează pe asigurarea faptului că organizațiile adoptă măsuri de securitate robuste, în special în ceea ce privește controalele de acces. În esență, NIS2 își propune să reducă riscul de perturbări cauzate de atacuri ransomware, amenințări sponsorizate de stat și alte incidente cibernetice sofisticate.

Odată cu intrarea în vigoare a NIS2, abordările tradiționale de tip nume de utilizator/parolă nu mai sunt potrivite scopului. Aici intervine securitatea identității fără parolă.

Identitate fără parolă: noul standard pentru acces

Securitatea identității fără parolă înlocuiește parolele tradiționale cu forme de acces puternice, criptografic legate, cum ar fi cheile hardware FIDO2, biometria dispozitivelor mobile și autentificarea adaptivă la risc. Această abordare nu doar protejează conturile utilizatorilor de atacurile de forță brută sau de phishing – oferă organizațiilor o modalitate perfectă de a permite accesul personalului, furnizorilor și contractorilor de încredere în medii extrem de reglementate.

Exemple din lumea reală

Luați în considerare o companie regională de apă vizată de ransomware. Un atacator obține acces la controale critice folosind o parolă ghicită sau reutilizată. Rezultatul? Întreruperea serviciilor pentru sute de mii de oameni. Într-un cadru de identitate fără parolă, accesul este protejat de o metodă puternică, imposibil de phishing, cum ar fi un dispozitiv FIDO2 sau o verificare biometrică mobilă. Atacul nu are nicio șansă.

Cele mai bune practici pentru conformitatea NIS2

• Adoptați o abordare Zero Trust care verifică fiecare solicitare de acces.

• Eliminați parolele și introduceți treptat identitatea fără parolă pentru angajați, furnizori și contractori.

• Integrați un MFA puternic și acces bazat pe risc în mediile vechi și cloud.

• Mențineți audituri și controale de acces robuste, care pot evolua odată cu reglementările viitoare.

Cadru centrat pe identitate

NIS2 nu este sfârșitul poveștii pentru operatorii de infrastructură critică – este doar punctul de plecare. Trecerea la identitatea fără parolă înseamnă că accesul în sine devine o linie de apărare mai puternică și mai rezistentă.

Cu NIS2, identitatea devine perimetrul. Securitatea identității fără parolă permite organizațiilor să aplice controale puternice de acces, să reducă riscurile și să construiască reziliență într-o eră în care serviciile critice trebuie să rămână atât operaționale, cât și securizate.

